«تنسيقية شباب الأحزاب»: حركنا المياه الراكدة في الحياة السياسية

قال عمرو درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنَّ كل خطوة تخطوها التنسيقية تدعو إلى الفخر كونها نتاج مجموعة من الشباب، موضحًا: «نحاول أن نقول إننا موجودون، ونحاول أن نقول للشباب إن هناك أمل في الغد، ونتمنى أن تكون مصر أفضل وأن يتولى الشباب مواقع المسؤولية».

وأضاف «درويش» في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الورد»، الذي يعرض عبر شاشة «TEN»، أنَّ التنسيقية عملت على إحياء وتنمية الحياة السياسية منذ يومها الأول، وإيجاد جيال جديدة يمكنها تحمل المسؤولية، وبعد 3 سنوات أصبح لديها مجموعة من النواب المحافظين وأعضاء في مجلس النواب وأعضاء في مجلس الشيوخ، إضافة إلى مجموعة من الزملاء في المؤسسات الإعلامية والهيئات الصحفية.

وتابع أنَّ التنسيقية استطاعت أنَّ تستحوذ على ثقة كبيرة جدًا من الشعب المصري، متمنيًا حصول كوادر الحزب على مواقع أخرى: «ترد إلينا آلاف الطلبات من قبل الشباب، وبالتالي فنحن استطعنا تحريك المياه الراكدة في الحياة السياسية».

وأردف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنَّ طموح تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لا حدود له، مبينًا أنَّها تحاول أن تستفيد من رغبة الرئيس عبدالفتاح السيسي والقيادة السياسية في تمكين الشباب بشكل أكبر، وذلك من خلال الدفع بكوادر مؤهلة ومدربة على أعلى مستوى لكي تكون موجودة في العمل العام والعمل السياسي.

وواصل: «المحليات عصب الحياة في مصر، وننتظر القانون الخاص بالمحليات ووجود الانتخابات المحلية سيدفع بآلاف الشباب فيها، وكلما استطعنا الدفع بدماء جديدة وحماس وقوة ورغبة في الإنجاز سيكون ذلك في مصلحة الحياة السياسية».