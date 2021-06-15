مبيعات السيارات في روسيا ترتفع إلى مستوى قياسي

في العام الماضي 2020، أحدث فيروس كورونا أزمة اقتصادية عالمية ضربت جميع القطاعات باستثناء قطاع الخدمات الطبية وصناعة الدواء؛ أغلقت مصانع السيارات وأغلقت صالات عرض السيارات، انخفضت مبيعات السيارات إلى أدنى مستوى لها منذ عقود عديدة.

وبعد التعود والتعايش مع فيروس كورونا وإعادة فتح جميع مصانع و صالات عرض السيارات، بدأت حركة البيع والشراء من جديد ولكنها عادت ببطء، في أواخر شهر يونيو الماضي 2020.

بدأت مبيعات السيارات تعود نوعا ما في بداية يونيو 2020، ولكنها كانت ما زالت منخفضة جدا بالنسبة لما قبل كورونا، ولكن الجيد أنها تكافح فى العودة.

أما الآن، فارتفعت مبيعات السيارات بشكل كبير في مايو 2021 مقارنة بمايو 2020، حيث أعلنت رابطة الأعمال الأوروبية فى روسيا، أن مبيعات السيارات فى شهر مايو الماضى 2021، ارتفعت بشكل كبير ممثلة نسبة ارتفاع تقرب من 134%.

فى التقرير الذى نشرته رابطة الأعمال الأوروبية AEB، ارتفعت مبيعات السيارات فى روسيا باجمالى بيع 147 ألف و 378 سيارة قد بيعت فى مايو الماضى 2021، بارتفاع 134% مقارنة بشهر مايو 2020، وبارتفاع بنسبة 39% على أساس سنوى من يناير وحتى مايو 2021 مقارنة بالفترة نفسها من يناير و حتى مايو 2020.

و تصدرت المبيعات شركة «لادا»، حيث باعت فى مايو الماضى 2021 فى روسيا، 38 ألف و 284 سيارة، بارتفاع 146% عن مايو 2020.

وفى المركز الثانى شركة «كيا«، حيث باعت فى مايو 2021، 18 ألف و 818 سيارة، بارتفاع 135% عن مايو 2020.

وحلت فى المركز الثالث شركة «هيونداى» والتى باعت 16 ألف و261 سيارة فى مايو الماضى 2021، بارتفع 151% عن مايو 2020.

وبهذه المناسبة، علق توماس ستارتزل رئيس لجنة مصنعى السيارات فى AEB، «يعتبر نمو مبيعات السيارات الجديدة فى مايو 2021 على المستوى المرتفع جيد للغاية، ومن المتوقع أن ترتفع مبيعات السيارات فى يونيو الحالى أيضا».