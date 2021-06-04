بالأرقام.. مبيعات المحلي والمستورد ترتفع بسوق السيارات خلال 4 أشهر

خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري، سجل معدل مبيعات السيارات بمختلف الأنواع، ارتفاعًا داخل السوق المحلية المصرية؛ وذلك حسب التقرير الأخير الصادر من مركز معلومات سوق السيارات «الأميك».

مبيعات المحلي والمستورد لمختلف أنواع السيارات

وبحسب التقرير، سجلت مبيعات السيارات (المحلية) نسبة ارتفاع وصلت إلى 40.2% بعدد 36569 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الماضي 2020، حيث سجلت عدد 26085 مركبة؛ كما سجل معدل مبيعات السيارات المستوردة ارتفاعًا بنسبة وصلت إلى 52.9% بعدد 54649 مركبة، مقارنة بمبيعات 2020 حيث سجلت عدد 35752 مركبة.

مبيعات المحلي والمستورد للسيارات الملاكي

وأوضح التقرير، ارتفاعا في معدل مبيعات السيارات الملاكي داخل السوق المحلية بنسبة وصلت إلى 56%؛ حيث سجل معدل مبيعات السيارات الملاكي المحلية داخل السوق المحلي نسبة ارتفاع وصلت إلى 42.4% بعدد 17324 سيارة، مقارنة بمبيعات العام 2020 حيث سجلت عدد 12164 سيارة؛ كما سجل معدل مبيعات السيارات الملاكي المستوردة نسبة ارتفاع وصلت إلى 61% بعدد 49433 سيارة، مقارنة بمبيعات العام 2020 حيث سجلت عدد 30699 سيارة.

مبيعات المحلي والمستورد للأوتوبيس والميكروباص

وأشار التقرير، إلى انخفاض بسيط في معدل مبيعات مركبات الأتوبيس والميكروباص، بنسبة وصلت إلى 8.7% ؛ حيث سجل معدل مبيعات المركبات المحلية ارتفاعا ملحوظا بنسبة 7.4% خلال فترة الشهور الأربعة الأولى للعام 2021 بعدد 4846 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020 حيث سجلت عدد 4511 مركبة؛ فيما سجل معدل مبيعات المركبات المستوردة انخفاضًا بنسبة 26.4% بعدد 3030 مركبة، مقارنة بمبيعاتها خلال العام 2020، حيث سجلت عدد 4117 مركبة.

مبيعات المحلي والمستورد للشاحنات

وكشف التقرير عن ارتفاع معدل مبيعات مركبات الشاحنات بنسبة 60.3% خلال فترة الشهور الأربعة الأولى للعام 2021؛ حيث سجل معدل مبيعات المركبات المحلية نسبة ارتفاع وصلت إلى 53% بعدد 14399 مركبة، مقارنة بمبيعاتها خلال العام 2020 حيث سجلت عدد 9410 مركبة، كما سجل معدل مبيعات المركبات المستوردة ارتفاعًا بنسبة 133.5% حيث سجلت عدد 2186 مركبة خلال 2021، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال 2020 التي سجلت عدد 936 مركبة.