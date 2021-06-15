الرئيس الأمريكي: لا نسعى إلى نزاع مع روسيا

تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن يحدد لنظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائهما المرتقب، غدا، في جنيف ما هي خطوطه الحمراء، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وقال بايدن، خلال مؤتمر صحفي في ختام قمة حلف شمال الأطلسي «الناتو» في بروكسل: «لا نسعى إلى نزاع مع روسيا، لكننا سنردّ إذا واصلت روسيا أنشطتها».

«بايدن» يبدي قلقه على مصير المعارض الروسي المسجون أليكسي نافالني

وصف الرئيس الأمريكي، بوتين، بأنه رجل ذكي وصلب، مبديا قلقه على مصير المعارض الروسي المسجون أليكسي نافالني، مشيرا إلى إن وفاة نافالني إذا حصلت ستكون مؤشرا جديدا إلى عدم وجود أي نية لدى روسيا لاحترام حقوق الإنسان الأساسية.

وتابع بايدن قائلا، «ستكون مأساة. سيُلحق ذلك ضرراً بالعلاقات مع بقية دول العالم ومعي»، فيما أكد الرئيس الأمريكي على أن بلاده ستعمل مع أفغانستان حتى لا تصبح ملاذا آمنا للإرهاب مجددا.

الرئيس الامريكي: سوريا هي مثال للعمل بين الدولتين

وقال بايدن في تصريحات صحفية نقلتها وكالة «رويترز» للأنباء، إن سوريا هي مثال للعمل بين الدولتين، وهي مجال يمكن للقوتين العمل فيه معاً للتوصل إلى تسوية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأضاف الرئيس الأرميكي، أن روسيا انخرطت في أنشطة نعتقد أنها تتعارض مع الأعراف الدولية، إضافة إلى أنها تواجه مشاكل حقيقية بموضوع التوسع الذي يفوق قدراتها في سوريا.

وأشار بايدن، إلى أن موسكو أضعف مما يمكن تصوره، معتبراً أن موسكو لديها مشكلاتها الخاصة المتمثلة في التعامل مع اقتصادها، والتعامل ليس فقط مع الولايات المتحدة وأوروبا على نطاق واسع، بل وفي الشرق الأوسط.

وفي حديثه عن أوكرانيا، أكد بايدن، أن الولايات المتحدة ستفعل ما في وسعها لوضع كييف في موقع لتكون قادرة على مقاومة روسيا، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

ودان الرئيس الأمريكي، «الأنشطة العدوانية لروسيا»، مشددا على وجود نية لديه ولدى الحلف الأطلسي بدعم وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها.

وأضاف الرئيس الأمريكي: «سنفعل كل ما بوسعنا لكي تتمكن أوكرانيا من مقاومة العدوان، محذرا بأن انضمام أوكرانيا إلى حلف «الناتو» الذي يسعى إليه بإصرار الرئيس فولوديمير زيلنسكي، لا يتوقف عليه فقط بل على قرار الدول الـ30 الأعضاء في الحلف.

وحول ما يتوقعه تحديداً من «قمة جنيف»، لم يشأ بايدن إعطاء جواب صريح، وشدد الرئيس الأمريكي، على أنه لا يريد كشف استراتيجيته مسبقاً أمام صحفيي العالم أجمع، معربا عن أمله بأن يطرأ تغيير على نهج بوتين.

وأعرب الرئيس الأمريكي، عن أمله بأن يدرك الرئيس الروسي، أن من مصلحته أن يغيّر نظرة العالم إليه

من جانبه، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أمس الاثنين، إنه يرحب ببيان «الناتو» الذي أكد انضمام أوكرانيا في نهاية المطاف إلى التحالف العسكري.

وكتب زيلينسكي في تغريدة: «أكد قادة الناتو أن أوكرانيا ستصبح عضوا في الحلف وأن خطة العمل الخاصة بالعضوية جزء لا يتجزأ من العملية».

وكان الرئيس الأوكراني، أوضح في مقابلة أجرتها معه 3 وكالات أنباء عالمية بينها وكالة الانباء الفرنسية «فرانس برس»، أ دعم الأوكرانيين قد يضعف إن لم يقبل الحلف الأطلسي قريبا عضوية كييف.

ماكول يحض إدارة بايدن على النظر في الرد بشكل مماثل على روسيا بعد الهجمات الإلكترونية الأخيرة

من جانبه، حض النائب الجمهوري البارز في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأمريكي مايكل ماكول، إدارة بايدن على النظر في الرد بشكل مماثل على روسيا بعد سلسلة الهجمات الإلكترونية الأخيرة التي تعرضت لها الولايات المتحدة، وضربت قطاعات حيوية مختلفة في البلاد، كقطاعي النفط واللحوم، ونجم عنهما ارتفاعا في أسعار الوقود، وغيرها من التأثيرات المالية والاقتصادية التي أثرت على حياة المواطن العادي.

وطالب ماكول من بايدن بإظهار لنظيره الروسي بأنه سيكون هناك تداعيات لأفعال موسكو إن استمرت تلك الهجمات، في ظل اتهامات لها بأنها تأوي مرتكبي الهجمات السيبرانية على مؤسسات وشركات كبرى في الولايات المتحدة.

وقال النائب الجمهوري، إن العقوبات تشكل رادعا، لكن الوقت قد حان للرد بالمثل، مشددا على أنه ما لم تبدأ واشنطن بذلك، فإن موسكو ستستمر بما وصفه بالسلوك السيئ.