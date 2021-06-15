8 مشروعات إسكانية ومدن جديدة في مختلف أنحاء مصر.. «فيديو وصور»

تشهد مصر حركة غير مسبوقة في مجال العمران حيث شهدت خلال السنوات السبع الماضية بناء 14 مدينة جديدة في مختلف أنحاء الجمهورية منها مدن تنتمي للجيل الرابع.

«الوطن» ترصد لكم فيديوهات وصورا من 8 مشروعات تقيمها الدولة كما يلي:

سكن العاملين بالعاصمة بمدينة بدر

مشروع سكن العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة بمدينة بدر وتشمل المرحلة الأولى منه 367 عمارة باجمالي 9024 وحدة سكنية من نموذج الـ3 غرف وصالة بمساحة 118 مترا.

وتُسلم الشقة كاملة التشطيب وبالفرش ويشمل المشروع مدرسة 30 يونيو للتعليم الأساسي بطاقة 42 فصلا دراسيا تسع 1680 طالبا، وسوقا تجاريا على مساحة 1100 متر يشمل 14 محلا و17 وحدة ادارية.

ومبنى حضانة مكونة من 5 فصول وقاعات متعددة الأغراض ومكاتب إدارة ودورات مياه وساحة على مساحة 2000 متر.

مدينة أسوان الجديدة

تقع على الشريط النهري السياحي وبها وحدات ذات طراز خاص ووحدات إسكان اجتماعي ومحطة مياه ونادٍ رياضي واجتماعي.

مشروعات مدينة ناصر الجديدة غرب أسيوط

وتشمل المدينة على مشروع سكن مصر ووحدات إسكان اجتماعي ويحتوي على نقطة شرطة ووحدة اطفاء وحضانة أطفال ووحدة صحية وسوق تجاري ومحطة لتنقية المياه ومحطة محولات مؤقتة وبورتو أسيوط.

مدينة حدائق العاصمة

وهي إحدى مدن الجيل الرابع أنشئت بالقرار الجمهوري رقم 645 لعام 2020 ومساحتها 29435 فدانا وتحتوي على مشروع سكن لكل المصريين بمساحة 2350 فدانا، وجارٍ فيها أعمال بناء الوحدات وتشطيبها وأعمال الطرق والمرافق المختلفة.

ويضم المشروع مدارس ودور حضانة ووحدات صحية وأسواقا تجارية ومخابز وملاعب ودور عبادة، ويعمل بالمشروع 150 شركة مقاولات ويوفر 45 ألف فرصة عمل بشكل مباشر و900 ألف بشكل غير مباشر وسيتم تسليم وحدات الإعلان الأول في سبتمبر من العام الجاري.

مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة

وتحتوي العاصمة الإدارية على مشروعات متعددة منها حي المال والأعمال والذي يتوسطه البرج الأيقوني والذي سيعتبر عند الانتهاء منه أعلى مبنى في أفريقيا والحي السكني ومشروع النهر الأخضر، بالإضافة للأحياء الحكومية والتي تشمل مباني الوزارات ورئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ومسجد الفتاح العليم والكاتدرائية وغيرها.

مشروعات مدينة العلمين الجديدة

وتشمل مشروعات المدينة الأبراج الشاطئية والمنطقة الترفيهية والمدينة التراثية ووحدات إسكان تابعة لمشروع سكن مصر ومنطقة الفيلات وكومبوند إسكان على مساحة 700 فدان والحي اللاتيني وجامعة العلمين الجديدة والدون تاون.

مشروعات مدينة المنصورة الجديدة

وتقع على شواطئ البحر المتوسط وبها وحدات إسكان تابعة لمشروع سكن مصر وجنة ومدرسة دولية ومحطة تحلية مياه وجامعة المنصورة الجديدة للعلوم والتكنولوجيا ومحطة المحولات الكهربائية والكورنيش ووحدات إسكان اجتماعي ومنطقة للفيلات.

مشروع مثلث ماسبيرو

وأقيم هذا المشروع على أطلال عشوائيات منطقة مثلث ماسبيرو والتي كانت تمثل صداعا في قلب العاصمة، حيث تم إخلاء المنطقة مع تعويض أهلها وإقامة أبراج لهم ليقيموا فيها بعد تطوير المنطقة.