عاجل.. «الصحة العالمية»: سلالات كورونا زادت من انتقال العدوى

قالت منظمة «الصحة العالمية»، إن سلالات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» الجديدة زادت من انتقال العدوى خاصة في المناطق منخفضة التطعيم، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأضافت «الصحة العالمية»، أن وفيات كورونا لم تنخفض إلا بشكل طفيف الأسبوع الماضي، موضحة أن العالم يشهد انخفاضا في عدد حالات الإصابة الجديدة بالفيروس.

ومنذ تصنيف فيروس كورونا جائحة عالمية في 2020، ظهرت عدة سلالات متحورة من الفيروس بدت أكثر فتكا وقدرة على الانتشار ما أطال أمد الفيروس في مناطق كثيرة من العالم، وفقا لما ذكرته شبكة «فرانس 24» الإخبارية الفرنسية.

وظهرت عدة طفرات للفيروس في عدد من الدول منها بريطانيا وجنوب أفريقيا والبرازيل والهند.

ووفقا لموقع «ورلد ميتر»، بلغ إجمالي الإصابات بالفيروس حول العالم إلى 177034414 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات نتيجة الإصابة بالفيروس، إلى3827761 حالة.