إصابات كورونا عالميا تتخطى حاجز 177 مليون حالة

ارتفع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد -19» على مستوى العالم، إلى 177027654 حالة، كما وصلت الوفيات إلى 3827648 حالة، بينما بلغت حالات الشفاء من الفيروس 161208410 حالات.

وأعلنت «الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض»، اليوم، تسجيل 374 إصابة بـ«كورونا» و 4 حالات وفاة، ليرفع إجمالي الإصابات إلى 148,647 حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 1992 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.

ارتفاع إجمالي وفيات الولايات المتحدة إلى 597343 حالة

وسجلت الولايات المتحدة، 6062 إصابة جديدة و 143 وفاة جراء الإصابة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات بـ«كورونا» إلى 33292045 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 597343 حالة.

ارتفاع إجمالي إصابات المملكة المتحدة إلى 4573419 حالة

وسجلت المملكة المتحدة، 7742 إصابة جديدة بـ«كورونا»، و3 حالات وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليصل مجموع الإصابات إلى 4573419 حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد إلى 127907 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السعودية «واس».

وأكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أمس الاثنين، تأجيل رفع قيود مكافحة «كورونا» لمدة 4 أسابيع في إنجلترا بعد 21 يونيو الجاري، مستشهدا بالمتحور دلتا شديد العدوى والخطورة، الذي تم تحديده لأول مرة في الهند.

وقال جونسون، في مؤتمر صحفي، إن التأجيل يعني أن رفع القيود لن يتم حتى 19 يوليو الجاري، وستتيح الخطوة الجديدة مزيدًا من الوقت للتطعيم نظرًا لمخاطر دلتا، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «شينخوا» الصينية.

وفي إيطاليا، سجلت البلاد،907 إصابات جديدة بالفيروس و 36 وفاة، وقالت وزارة الصحة الإيطالية في بيان، أمس الاثنين، إن إجمالي الإصابات بلغ 4.25 ملايين حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 127038 حالة.

ارتفاع إجمالي وفيات «كورونا» في البرازيل إلى 488228 شخصا

وفي البرازيل، أعلنت وزارة الصحة، مساء أمس الاثنين، تسجيل 39846 إصابة و827 وفاة جديدة بـ«كورونا»، ليصل إجمالي الإصابات إلى حوالي 17.452 مليون حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 488228 شخصا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي المكسيك، سجلت وزارة الصحة 1175 إصابة جديدة بـ«كورونا و39 حالة وفاة، موضحة في بيان، أمس الاثنين، أن إجمالي الإصابات ارتفاع إلى 2455351 حالة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 230187 حالة.

عربيا، أعلنت وزارة الصحة المغربية، أمس الاثنين، تسجيل 109 إصابات ووفاتين اثنتين بـ«كورونا»، ليصل إجمالي الإصابت إلى 523999 حالة، فيما وصل مجموع الوفيات جراء الإص2ابة بالفيروس في البلاد، إلى 9213 حالة.

وقالت وزارة الصحة المغربية، في نشرة يومية لنتائج الرصد الوبائي، إنها سجلت 314 حالة شفاء جديدة من الفيروس، ليصل إجمالي حالات التعافي من «كوورنا» إلى 511440 حالة.

من جانبه، قال مؤسس شركة «مايكروسوفت» الأمريكية، بيل جيتس، إن زعماء مجموعة الدول الـ7 ملتزمون بمشاركة 870 مليون من جرعات لقاحات كورونا خلال العام المقبل، معتبرا أن الوقت ليس في صالح العالم لمواجهة الفثيروس، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وكتب جيتس في تغريدة عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «يجب توصيل اللقاحات الآن للمساعدة في السيطرة على الوباء في كل مكان وعدم تعطيل التقدم الذي أحرزناه».

وكان برنامج «كوفاكس» الدولي للتطعيم، رحب في وقت سابق، بهذا الالتزام، إلى جانب الدعم المستمر لتصدير اللقاحات بنسب كبيرة، وتعزيز الترخيص الطوعي والإنتاج العالمي غير الهادف للربح.

وقال البرنامج، إنه يتطلع إلى رؤية جرعات اللقاحات تتدفق إلى البلدان في أقرب وقت ممكن، مؤكدا أنه سيعمل مع مجموعة الدول السبع والدول الأخرى التي كثفت جهودها لمشاركة الجرعات بأسرع ما يمكن وبإنصاف.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، قال في وقت سابق إن قادة أغنى دول العالم تعهدوا بأكثر من مليار جرعة لقاح كورونا لبقية العالم، إما بشكل مباشر أو من خلال تمويل مبادرة «كوفاكس»، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.