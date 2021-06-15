الهند تسجل 60471 إصابة بـ«كورونا» خلال يوم واحد

أعلنت وزارة الصحة الهندية، صباح اليوم، تسجيل 60471 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» و2726 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 29570881 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات في البلاد إلى 377031 حالة، وفقا لما ذكره موقع «هندوستان تايمز» الهندي.

وفي الصين، قالت لجنة «الصحة الوطنية» الصينية، اليوم، إن البر الرئيسي الصيني سجل حالتي إصابة جديدة محلية العدوى بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، أمس الاثنين، جميعها في «مقاطعة قوانجدونج جنوب البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «شينخوا» الصينية.

«الصحة الوطنية» الصينية: تسجيل 18 حالة إصابة جديدة وافدة في البر الرئيسي

وأضافت اللجنة الصينية، في تقرير يومي، أنها سجلت 18 حالة إصابة جديدة وافدة في البر الرئيسي، فيما لم يتم تسجيل أي حالات مشتبه بإصابتها أو حالات وفاة جديدة متعلقة بالفيروس، أمس الاثنين.

وفي إيطاليا، أصبح أكثر من نصف إيطاليا «حوالي 40 مليون من سكان البلاد البالغ عددهم 60 مليون نسمة»، الآن يصنفون فيما يسمى بالمنطقة البيضاء الخاصة بالفيروس، حتى أمس الاثنين، مما يعني رفع معظم قيود مكافحة الوباء بموجب مرسوم.

«الصحة العالمية» تحث على سد فجوة قدرها 16 مليار دولار أمريكي في مبادرة تسريع إتاحة أدوات كورونا

بدورها، حثت منظمة الصحة العالمية، أمس الاثنين، الدول، على سد فجوة تمويلية قدرها 16 مليار دولار أمريكي في مبادرة تسريع إتاحة أدوات كورونا، التي تهدف إلى تسريع التطوير والإنتاج والحصول العادل على اختبارات الفيروس والعلاجات واللقاحات، والتي لم يعالجها المشاركون في قمة مجموعة الـ7 في إنجلترا.

من جانبه، قال المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية لمنظمة الصحة العالمية، مايكل رايان، في نفس المؤتمر الصحفي: «في عام 2020، أنفقنا ما يقرب من 2 تريليون دولار على الدفاع في جميع أنحاء العالم. ويمثل الـ16 مليار دولار أقل من 1% من قيمة ما ينفق في عام واحد على الدفاع العسكري حول العالم».