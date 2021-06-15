«التعليم» تطبق تقنية تشبه الـvar في امتحانات الثانوية العامة 2021 لضبط الغش

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن استخدام تقنية كاميرات المراقبة داخل جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2021، وهي تقنية تشبه الـvar، حيث أن جميع كاميرات المراقبة ستكون متصلة بغرف العمليات بكل إدارة تعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، علاوة على الاتصال الكامل بغرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة، لمراقبة سير الامتحانات وضبط الطلاب الغشاشين، لافتاً إلى أنَّه لن ولم يسمح بوجود غش داخل اللجان الامتحانية، وسيتمّ توقيع عقاب رادع لكل من يخالف تعليمات الوزارة الخاصة بالغش سواء الغش الإلكتروني أو الجماعي.

كاميرات مراقبة متصلة بغرف العمليات بكل إدارة تعليمية بمختلف محافظات الجمهورية

وأكّد شوقي، لـ«الوطن»، أنَّ امتحانات الثانوية العامة 2021، ستعقد في 10 يوليو المقبل لطلاب الشعبة العلمية، و11 من نفس الشهر لطلاب الشعبة الأدبية، وسيكون الامتحان مزيج إلكتروني وورقي، للطلاب النظاميين، وورقي فقط للطلاب المحبوسين على ذمة قضايا وطلاب المنازل والراسبين، منوهاً إلى أنَّ تصحيح جميع أوراق إجابات امتحانات الثانوية العامة سيكون إلكترونياً، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، قائلاً: «كل طالب سيحصل على درجاته التي يستحقها».

توقيع عقاب رادع لكل من يخالف تعليمات الوزارة الخاصة بالغش

وأوضح وزير التربية والتعليم، أنَّ امتحانات الثانوية العامة 2021، ستنتهي يوم 29 يوليو لطلاب الشعبة الأدبية، و2 أغسطس المقبل لطلاب الشعبة العلمية، مؤكداً أن جميع أسئلة الامتحانات ستعتمد على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والتلقين، منوهاً إلى أنَّ عقوبات الغش تتمثل في الحرمان من الامتحانات لمدة عامين ودفع غرامة وحبس سنة.

وأضاف شوقي، أنَّ امتحانات الثانوية العامة 2021، كلفت الدولة من ناحية التجهيز والتأمين في ظل جائحة كورونا ما يقرب من مليار جنيه، مشيراً إلى أنَّ جميع لجان الامتحانات سيتم تعقيمها وتطهيرها بصورة دورية، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات من أي مكروه، مشدداً على ضرورة الإلتزام الكامل بارتداء الكمامات الطبية داخل اللجان الامتحانية وعدم نزعها طوال الامتحانات، للحد من انتشار فيروس كورونا.