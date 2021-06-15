«الري»: 300 شركة تعمل في تأهيل الترع.. والمشروع وفر آلافا من فرص العمل

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إن الوزارة أطلقت المشروع القومي لتأهيل الترع، بهدف تحسين إدارة المياه وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، إضافة لما يحققه من نقلة حضارية فى المناطق التى يتم التنفيذ فيها، والمساهمة فى تحسين البيئة وتشجيع المواطنين على الحفاظ على المجارى المائية وحمايتها من التلوث، ورفع مستوى معيشة المواطنين من خلال توفير فرص العمل بإعتباره من المشروعات كثيفة العمالة.

وأشار وزير الري إلى أن أكثر من 300 شركة ومقاول يعملون في تنفيذ المشروع بمختلف محافظات الجمهورية، الأمر الذي وفر آلافًا من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

وأكد «عبد العاطي» خلال اجتماع عُقد اليوم بمشاركة رؤساء القطاعات والهيئات بالوزارة، أنه بمتابعة الموقف المائي بالترع التي تم تأهيلها وحالة الري بزمامات الأراضي الواقعة على هذه الترع، تبين حدوث تحسن كبير لعملية إدارة وتوزيع المياه، وتقليل الزمن اللازم للري على طول الترعة، وحسم مشاكل نقص المياه بنهايات الترع، بجانب حصول كافة المزارعين على الترعة على حصتهم من المياه فى الوقت المناسب، وتحسين نوعية المياه بالترع مع إزالة الحشائش وامتناع المواطنين بشكل واضح عن إلقاء المخلفات بالترع المؤهلة، إضافة إلى رفع القيمة السوقية للأرض الزراعية بزمام الترعة بعد عملية التأهيل.

وأضاف «عبد العاطي»، أن أجهزة الوزارة تبذل مجهودات ضخمة لتنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع، تحت رقابة وإشراف مهندسي الوزارة ولجان التفتيش من الوزارة والكوادر العلمية بالجامعات المصرية بالمحافظات، مع عمل الاختبارات الحقلية اللازمة والتأكد من جودة المواد المستخدمة في التنفيذ.

وأكد الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل الى 1870 كيلو مترًا بمختلف محافظات الجمهورية، وجاري العمل في تنفيذ 5363 كيلو مترًا أخرى، لافتًا إلى تدبير اعتمادات مالية لتأهيل ترع بأطوال تصل إلى 1000 كيلومتر تمهيداً لطرحها على المقاولين، ليصل بذلك إجمالى أطوال الترع التى شملها المشروع 8233 كيلو مترًا حتى الآن.

واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لتأهيل جميع المساقي الخصوصية وتطبيق أنظمة الرى الحديث بمحافظة القليوبية، حيث طُرحت أعمال تأهيل لـ122 مسقى بالمحافظة بأطوال تصل الى 106 كيلو مترات بتكلفة 180 مليون جنيه.

كما تم استعراض الموقف الحالى للتحول من نظم الرى بالغمر لنُظم الري الحديث ، حيث بلغ إجمالي الزمام الذي تم تحويل أنظمة الري فيه من الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث مساحة 335 ألف فدان تقريباً، إضافة لتقديم طلبات من المزارعين للتحول لنظم الرى الحديث بزمام يصل إلى 90 ألف فدان.

يذكر أن 64 شركة متخصصة تعمل في تنفيذ مشروعات الري الحديث بمختلف محافظات الجمهورية.

وتمكن قطاع حماية نهر النيل امس من تنفيذ 64 إزالة فى نطاق محافظات (الغربية – الدقهلية - بني سويف - المنيا - سوهاج)، ليصل إجمالى المخالفات التي أزيلت على نهر النيل 62894 حالة.