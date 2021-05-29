ري المنيا: تبطين 770 متراً من أعمال تأهيل الترع

أعلنت مديرية الموارد المائية والري في محافظة المنيا، اليوم السبت، عن انتهائها من تبطين 770 متراً من الترع والمجاري المائية، ضمن المشروع القومي لتأهيل الترع.

وأفاد بيان أصدرته مديرية الموارد المائية بالمنيا، اليوم السبت، أن إجمالي ما جرى تنفيذه اليوم بالإدارة المركزية هو 770 متراً، منها 60 متراً داخل الإدارة العامة لري شرق المنيا، و460 متراً داخل الإدارة العامة لري غرب المنيا، و250 متراً خاصة بالإدارة العامة لتطوير ري مصر الوسطى.

وقال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن تبطين الترع وفّر الكثير من فرص العمل للشباب، خاصةً أبناء القرى التي يعمل فيها المشروع، مضيفاً أن المشروع يهدف إلى ترشيد استخدام الموارد المائية كأحد محاور الاستراتيجية القومية للموارد المائية المطلوبة لكافة القطاعات المستفيدة من الموارد المائية، وضمن خطة وزارة الري خلال الفترة القادمة، من خلال ترشيد الاستخدامات المائية.

يشار أن عدد من المزارعين بمركز أبوقرقاص في جنوب المحافظة، اشتكوا قبل أسبوع، من عدم وصول مياه الري لترعة حافظ الشرقية، التابعة لري شرق أبوقرقاص، وتعرض الأراضي الخصبة والمحاصيل الزراعية الصيفية للجفاف، فيما أكد وكيل وزارة الري علي توافر المياه بكافة الترع وقال إن الأمر يتعلق بمواعيد المناوبات.

وقال محمد نجيب إسماعيل، مزارع من قرية الكرم، إن ترعة حافظ الشرقية، مآخذ مياها من ترعة أم تسعة بقرية الروضة في مركز ملوي، وطولها يبلغ حوالي 27 كيلومتر، ومتفرع منها مجموعة من المساقي العمومية والفرعية وهي: ببربخ منهري، ببرخ أبيوها، صليبة أبيوها، ومنذ شهر لم تصلها نقطة مياه.

من جانبه، قال المهندس عبد الحميد البركاوي، وكيل وزارة الري بالمنيا، إن المياه متوافره بالترعة، وأن طولها يبلغ 27 كيلو متر وتخضع لنظام الحجوزات المرتبط بمناوبات الري، ولها تغذية من ناحية العوام وكل المشكلة تتلخص في بدء موسم تخضير الأراضي الزراعية ومعظم المزارعين يرغبون في تخضير أراضيهم في وقت واحد، وهذا غير ممكن لأن هناك آلية ونظام مناوبات خاص بالري، مؤكد أنه يتم ضخ المياه في الترعة بشكل منتظم وفي المواعيد المقررة، منوها أن مياه الري متوافره في كافة أرجاء المحافظة وكل الموضوع يتعلق بتنظيم مواعيد المناوبات.