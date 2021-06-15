7 سنوات من عمارة بيوت الله: تكلفة الإحلال والترميم 3.316 مليون جنيه (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر والإعلامية منة الشرقاوي، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «7 سنوات من عمارة بيوت الله»، حيث واصلت الدولة المصرية على مدار السنوات السبع الماضية، العمل على عمارة وبناء وتطوير وتجديد دور العبادة.

وذكر التقرير، أنَّ مصر استطاعت تحقيق طفرة في عمارة المساجد من خلال إحلال وتجديد وصيانة وترميم 6323 مسجدا في المحافظات بتكلفة قدرها 6.3 مليار جنيه، مع افتتاح 1458 مسجدا جديدا.

تفصيلًا، انتهت الدولة المصرية من عمليات إحلال وتجديد وصيانة وترميم 3823 مسجدا بتكلفة قدرها 3.316 مليون جنيه بالإضافة إلى 2500 مسجد تمت صيانتهم بالجهود الذاتية بتكلفة تقدر بنحو 3 مليارات جنيه، ليصبح إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وترميمه 6323 مسجدا بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 6.3 مليار جنيه.

أيضًا، حققت الدولة المصرية رقما قياسيا في افتتاح المساجد الجديدة، حيث تم افتتاح 1458 مسجدا منها 1348 مسجدا جديدا أو إحلالا وتجديدا، بالإضافة إلى 110 مساجد صيانة وترميما في الفترة من 4 ديسمبر 2020 وحتى الآن.

وجرى فرش أكثر من 10 ألاف مسجد بتكلفة بلغت 469359384 جنيه وذلك من السجاد المحراب الذي ينتجه مصنع سجاد دمنهور المملوك لهيئة الأوقاف، كما تم فرش نحو 6 آلاف مسجد بالجهود الذاتية بتكلفة تجاوزت 269 ألف جنيه.