مسؤول بـ«صحة دمياط»: نسبة إشغال أسرة العزل 50% أو أقل

قال الدكتور أشرف العزب، مدير إدارة المستشفيات ومسؤول ملف كورونا بمديرية الصحة بمحافظة دمياط، إنه لم تظهر بالمحافظة أي إصابات بالفطر الأسود، مشيرا لاستعداد المديرية لظهور أي إصابات بهذا النوع، مضيفا: «تم انتداب أطباء رمد وأنف وأذن لمستشفيات الحميات والصدر لمتابعة الحالات، حيث يتم تغطية المستشفيات على مدار الأسبوع».

عاجل.. الصحة: عدد إصابات الفطر الأسود في مصر لا يتعدى أصابع اليد

وأردف العزب، لـ«الوطن»، أن بلغت نسبة إشغال الأسرة بمستشفيات العزل 50% على مستوى المحافظة أو أقل من ذلك، ولم تسجل إصابات جديدة بين الأطفال بفيروس كورونا خلال الشهر الأخير، فيما سجلت حالتين وفاة جديدة في صفوف الأطباء خلال الشهر الجاري بكورونا ليبلغ مجمل من توفوا متأثرين بإصاباتهم بالفيروس 22 طبيبا.

عاجل.. «الصحة» تجهز أماكن في المستشفيات لمصابي الفطر الأسود

أعراض الفطر الأسود

وعن أعراض مرض الفطر الأسود، قالت وزارة الصحة إن أعراضه تتمثل في الحمى والسعال وضيق في التنفس والإسهال وتورم في جانب الوجه وصداع واحتقان.

«الفطر الأسود ليس وباء».. 10 تصريحات لـ«تاج الدين» عن مستجدات كورونا

أماكن انتشار الفطر الأسود

وتابعت وزارة الصحة، في منشور لها ، بأن المسؤول عن حدوث هذا المرض هو بعض أنواع الفطريات التي تنتمي لعائلة «العفنيات»، التي تعيش في البيئات الرطبة مثل التربة أو المواد العضوية المتحللة مثل الأوراق أو الأسمدة أو الخشب، وهذه الفطريات تسمى بـ«الفطريات المخاطية».

وأشارت الوزارة من خلال قطاع الطب الوقائي، إلى أن مصادر العدوى وهي فطريات مقاومة للحرارة توجد في البيئة، وتشير دراسات تمت بأخذ عينات بيئية إلى أن تلك الفطريات توجد بشكل شائع في التربة، ولكن نادرا ما توجد في عينات الهواء التي تختبر لوجود الجراثيم الفطرية.

خط ساخن لتلقي استفسارات المواطنين حول الفيروسات والأمراض

وتستمر وزارة الصحة والسكان، في رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات لاتخاذ الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا أو غيره من الأمراض المعدية، وخصصت الوزارة للمواطنين خطا ساخنا 105 لتلقي استفسارات المواطنين بشأن أي فيروسات أو أمراض والإجابة عليها من مصادرها الرسمية.

الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالفطر الأسود

وعن الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمرض الفطر الأسود، حددت وزارة الصحة والسكان هذه الفئات، كما يلي:

- مرضى السكري غير المتحكم به والمتأثرون بمضاعفاته الشديدة خاصة الغيبوبة السكرية المصاحبة بحموضة الدم.

- مرضى السرطان في حالاته المتأخرة.

- مرضى الإيدز.

- المرضى الذين تلقوا نقل للأعضاء أو نقل للخلايا.

اقرأ أيضا:

استشاري صحة عامة يوضح طريقة القضاء على الفطر الأسود