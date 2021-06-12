أستاذ أمراض صدرية: لا داعى للخوف من الفطر الأسود وعلاجه متوفر

أكد الدكتور شريف رفعت، أستاذ ورئيس قسم الأمراض الصدرية كلية الطب جامعة الفيوم، على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية بشكل صارم، وسط التعايش مع فيروس كورونا، قائلا: «مازلنا نتعايش مع فيروس كورونا منذ أكثر من عام ونصف العام، والحل السحرى يكمن فى أشياء بسيطة يأتى على رأسها النظافة الشخصية للإنسان، والتغذية الجيدة، والتهوية، إضافة الى ممارسة الرياضة بشكل يومى والموضوع مازل مستمرا».

وحذر «رفعت»، في بيان للجامعة، من التجمعات بدون اتخاذ الإجراءات الاحترازية،، مشددا على أن الدعم النفسى والحالة النفسية من أساسيات العلاج لمرضى كورونا، ويجب وضعها فى بروتوكولات العلاج، وأنه لا داعى للخوف مطلقا من «فزاعة» الفطر الأسود، مؤكدا أن علاج الفطر الأسود موجود ومتوفر فى مصر بشكل كبير، قائلا: «لا داعى للهلع أو الخوف إطلاقا سواء من الفطر الأسود أو غيره»، مؤكدا أن المنظومة الطبية وخبرات وقدرات الأطباء المصريين على الاستعداد للتعامل مع أي جائحة أو وباء أو أى مرض، مضيفا: «معندناش حاجة نخاف منها»، مطالبا الناس باستمداد أى معلومة طبية من مصدر موثوق حتى لا تحدث بلبلة، لافتا إلى أن علاج الفطر الأسود والأدوية الخاصة به متوفرة من قبل الدولة.

ونصح «رفعت»، بممارسة أنواع الرياضة، لأنها من الأسباب الوقائية الجيدة لأى مرض، مناشدا المواطنين بضروروة التسجيل للحصول على لقاح كورونا، مؤكدا أن أى لقاح يقى من كورونا لكن لا يمنعه، مضيفا: «أصحاب الأمراض المزمنة والأمراض المناعية وكبار السن لهم الأولوية فى التطعيم باللقاح، وهذا لا يمنع الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية»، وعن أعراض المصل قال: «لا يوجد مصل أو لقاح ليس له أعراض، والأعراض دائما تكون بسيطة ومتفاوتة منها صداع والآم فى العضلات وتقلصات معوية أو تغير فى الضغط أو اضطربات فى النوم، وتستمر من صفر إلى 6 أشهر»، ناصحا أصحاب الأمراض المزمنة أن يقوموا باستشارة الطبيب المختص فى حالة إصابتهم بكورونا.

وأشار إلى أن من أكثر الأشياء التى تجعل المناعة تنخفض لدى المواطنين، هو شعورهم بالقلق والضغط المتزايد، موضحا ضرورة الإكثار من تناول الخضروات والفواكه والبروتين والسوائل للوقاية من الفيروس.