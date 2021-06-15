جوائز الإبداع لسوسن بدر وغادة عبدالرازق تثير غضب رواد السوشيال.. وصاحب الجائزة يعلق

أثارت صور الفنانات غادة عبدالرازق وسوسن بدر وبوسي شلبي وإيناس عز الدين، والتي انتشرت أمس، وظهرن بها وهن يحملن دروع جائزة الدكتور صديق عفيفي للبحث العلمي والابتكار والأدب، ردود فعل على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» و«تويتر» و«إنستجرام»، بالسخرية على الجائزة وقيمتها، ما أعاد للأذهان تكريم الفنانة فيفي عبده في حدث مماثل منذ عدة أعوام عندما مُنحت لقب الأم المثالية.

من جانبه، قال الدكتور صديق عفيفي رئيس مجلس إدارة مجموعة طيبة التعليمية، ورئيس مجلس أمناء جامعة ميريت، «الجوائز منحت أمس لـ9 فائزين، وعلى هامش الاحتفالية بالجائزة تم تكريم عدد من الفنانين وكبار المفكرين لدورهم البارز بفنهم ورقيهم في الحفاظ على الهوية المصرية، وكذلك لدورهم في الأعمال التي تسهم في المحافظة على موروثات المجتمع المصري، خاصة أن الفن والفنانين من أطراف القوى الناعمة للدولة المصرية، وللفن دور في الارتقاء بالبلد».

صديق عفيفي: الجائزة مُنحت للباحثين والعلماء والمبتكرين

وأوضح الدكتور صديق عفيفي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن القيمة الكلية للجائزة تبلغ مليون جنيه، وأنها مُنحت لـ9 فائزين من العلماء والأدباء والمبتكرين، أبرزهم الدكتور أحمد عبدالرحيم حسين أستاذ المايكروبيولجي بمعهد الدراسات العليا بالإسكندرية، والدكتور ابراهيم ابوالعلا استاذ تكنولوجيا المعلومات جامعة القاهرة، والدكتور ابوالعلا عطيفي حسام جامعة القاهرة، والدكتورة رانيا حافظ، أستاذ الصيدليات جامعة عين شمس، والدكتور محمود الحفناوي المركز القومي للبحوث، فيما مُنحت جائزة الأدب للكاتب الروائي مجدي القوصي.

وأوضح «عفيفي»، أن أهداف الجائزة تتمثل في دعم وتنمية روح البحث بين شرائح المجتمع المصري، والاهتمام بالموهوبين والمبدعين وتشجيعهم على العطاء بإعطائهم الفرص للتعبير عن أفكارهم وآرائهم، وكذلك مساعدة الباحثين في استثمار نتائج أبحاثهم وابتكاراتهم وتحويلها إلى منتجات تؤثر بشكل إيجابي على اقتصاديات البلد والمنطقة العربية، وكذلك اكتشاف وتبني الطاقات والمواهب البحثية والأدبية المبدعة بين الشباب في مصر، مشددًا على أن الفائزين بالجوائز يتم اختيارهم بشفافية.