سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 15 يونيو

اختلف سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، اليوم الثلاثاء الموافق 15 يونيو، في مختلف البنوك الحكومية والخاصة، وتستعرض «الوطن» استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها بشكل يومي ومستمر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه على النحو التالي:

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي

ووصل سعر الريال السعودي في بداية تعاملات اليوم، إلى نحو 4.14 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر، نحو 4.14 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

سجّل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس، نحو 4.12 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي، 4.09 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه

وسجل الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء في المصرف المتحد، 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس، 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي CIB، نحو 15.6 جنيه للشراء، و15.7 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري، نحو 15.58 جنيه للشراء، و15.68 جنيه للبيع.

وبلغ سعر اليورو في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 15 يونيو، نحو 19.01 جنيه للشراء، و19.14 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي، وفي البنك الأهلي المصري، نحو 18.87 جنيه للشراء، و19.01 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجل 18.87 جنيه للشراء، و19.01 جنيه للبيع.

أما الجنيه الاسترليني سجّل في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 15 يونيو، في بنك مصر، نحو 21.96 جنيه للشراء و22.14 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس، 21.98 جنيه للشراء، و22.16 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري، سجل سعر الجنيه الإسترليتي 21.96 جنيه للشراء و22.13 جنيه للبيع.