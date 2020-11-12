سعر الريال السعودي اليوم الخميس 12-11-2020.. مستقر أمام الجنيه المصري

يحرص الكثير من المواطنين على معرفة سعر الريال السعودي، وتقدم "الوطن" في ضوء الخدمات اليومية والمتنوعة للمتابعين والقراء، متوسط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، وفقًا لبداية التعاملات الصباحية، اليوم الخميس 12 نوفمبر، في بعض البنوك، والذي يواصل استقراره مقابل الجنيه في البنوك وشركات الصرافة.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 4.07 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية نحو 4.08 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

سجّل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي نحو 4.06 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

سجّل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس نحو 4.07 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجّل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.07 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

سجّل سعر الريال السعودي في المصرف المتحد، نحو 4.02 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.

واستقر سعر الريال السعودي في البنوك العاملة في مصر اليوم مقابل الجنيه المصري، وسجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر نحو 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي نحو 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع، كما سجل سعر اليورو في بنك مصر نحو 18.36 جنيه للشراء، و18.52 جنيه للبيع، وفي بنك CIB نحو 18.42 جنيه للشراء، و18.57 جنيه للبيع، كما وصل سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي نحو 20.57 جنيه للشراء، و20.78 جنيه للبيع، وفي بنك CIB سجل نحو 20.67 جنيه للشراء، و20.84 جنيه للبيع.