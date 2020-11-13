سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 13-11-2020.. مستقر أمام الجنيه المصري

تعد عملة الريال السعودي من أهم العملات المتداولة، يهتم الكثير بمعرفة أسعارها في البنوك، وتقدم "الوطن" في ضوء الخدمات اليومية والمتنوعة للمتابعين والقراء، متوسط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، وفقا لآخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة 13 نوفمبر 2020، في بعض البنوك، والذي يواصل استقراره مقابل الجنيه في البنوك وشركات الصرافة.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجّل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.07 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

سجّل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس نحو 4.07 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 4.07 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية نحو 4.08 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

سجّل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي نحو 4.06 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

وسجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر نحو 15.61 جنيه للشراء، وسجل سعر اليورو في بنك مصر نحو 18.36 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع، واستقر سعر الريال السعودي في البنوك العاملة في مصر اليوم مقابل الجنيه المصري، وفي البنك الأهلي نحو 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع، وفي بنك CIB نحو 18.42 جنيه للشراء، و18.57 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد، نحو 4.02 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.