سيارات الحي المتنقل تصل 5 محافظات لتيسير خدمات المحليات على المواطنين

تلقى اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، تقريرا من القطاعات المعنية بالوزارة حول إجراءات تسليم الدفعة الثانية من سيارات الخدمة التكنولوجية المتنقلة المجهزة بالكامل للعمل في 5 محافظات هي الغربية وأسيوط وقنا وبني سويف ومطروح، حيث تمت عملية التسليم منتصف الأسبوع الجاري بالتنسيق والتعاون بين وزارتي التنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك لمسؤولي المحافظات من مقر الشركة المسؤولية عن تجهيز تلك السيارات.

وقال شعراوي أن تسليم الدفعة الثانية من السيارات يأتي في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارتي التنمية المحلية والتخطيط أواخر شهر مارس الماضي بشأن تدبير وتشغيل مراكز تكنولوجية متنقلة تقدم خدمات المحليات لتيسير تقديم الخدمات للمواطنين بأقصى كفاءة وأقل وقت ممكن حيث تم تسليم الدفعة الأولى المكونة من 12 سيارة على 8 محافظات في شهر أبريل الماضي.

بدء عمل سيارات تقديم الخدمة

وأعلن شعراوي عن بدء عمل سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة والتي تسلمتها المحافظات الخمس في بعض القرى والمدن والمراكز المختلفة، وفقا لخطة وضعتها المحافظات، لافتا إلى أن تلك السيارات تم تجهيزها بكل التقنيات الحديثة ومراعاة وجود التجهيزات اللازمة لذوي الاحتياجات الخاصة ومقاعد للمواطنين وكبار السن مع وجودة مراقبة تليفزيونية للربط بالمحافظة المسؤولة عن التشغيل، مع التأكيد على ضمان استدامة المشروع والصيانة والتشغيل، بالإضافة إلى كل الاحتياجات والمستلزمات الفنية والإدارية من «أجهزة حاسب آلي، طابعات متعددة الأغراض، خدمة إنترنت، مقاعد للمواطنين ومكاتب إدارية للموظفين»، كما تم تزويدها بأمهر العاملين الذين تم تدريبهم خلال الفترة الماضية بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

تقنيات التحول الرقمي

وأكد وزير التنمية المحلية، على أن الوزارة حرصت على مدار الأعوام الثلاثة الماضية على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في تحسين نظم تقديم الخدمات وحوكمتها وتعزيز الاستفادة من التطور في تقنيات التحول الرقمي ورفع كفاءة العنصر البشري الذي يتعامل مع الجمهور بما يساهم في مواجهة الفساد.

التعامل مع زيادة السكان

وأشار شعراوي، إلى توجيهات القيادة السياسية بضرورة تطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين من خلال المراكز التكنولوجية، لافتا إلى أنه نظرا للزيادة في التعداد السكني مع زيادة عدد الخدمات التي تقدمها المراكز ووجود تكدس للمواطنين راغبي الحصول على تلك الخدمات فقد حرصت الحكومة علي إيجاد حل لتلك المشكلة بتوفير مراكز تكنولوجية متنقلة تتواجد عند مناطق التجمع السكنية؛ لتخفيف الضغط عن المراكز المكدسة، وتوسيع دائرة انتشار المراكز التكنولوجية لتشمل كل مدينة وحي وقرية بما يساعد على توسيع دائرة انتشار المراكز التكنولوجية وتجهيز تلك المراكز بكل الإمكانيات الحديثة لتقديم كل الخدمات الحكومية للمواطنين.