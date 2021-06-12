وزير التنمية المحلية يتفقد المحطة الوسيطة لتجميع القمامة بناصر

تفقد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، يرافقه الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم السبت، المحطة الوسيطة لتجميع المخلفات الصلبة بقرية «بني خليفة»، بدائرة مركز ناصر، والتي تم إنشاؤها في إطار البروتوكول الموقع بين وزارات التنمية المحلية والتخطيط والبيئة، ضمن مشروعات البنية التحتية لمنظومة النظافة، وذلك بحضور الدكتور عاصم سلامة، والسيد بلال حبش، نائبي المحافظ، واللواء جمال مسعود، السكرتير العام ، واللواء حسام حمودة، السكرتير العام المساعد، وعلي يوسف، رئيس مركز ومدينة ناصر، والدكتورة أسماء سامي، مدير إدارة البيئة، ومسؤولي القطاعات والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وتفقد الوزير والمحافظ مكونات المحطة الوسيطة، التي تكلف إنشاؤها 17 مليون جنيه، وتبلغ طاقتها الاستيعابية 300 طن/ يوم، وتخدم أكثر من مليون و96 ألف نسمة في مدينة ناصر وبعض قرى المركز، ومنها «أشمنت، وبني عدي، ودلاص، ودنديل، والحمام»، بالإضافة إلى بعض قرى مركز بني سويف «بليفيا، وشريف باشا، وأبشنا»، إضافة إلى قريتي «النويرة وقاي» بإهناسيا ، وأيضا قرية «أبوصير الملق»، التابعة لمركز الواسطى.

واستمع الوزير والمحافظ إلى عرض عن المحطة الوسيطة للمخلفات الصلبة بقرية «بني خليفة»، تضمن الإشارة إلى أن المحطة مقامة على مساحة 1950 متراً مربعاً، وتضم بوابات خروج ودخول ورامبات، ويحيطها سور خراساني مبطن، بارتفاع 1.6متر، يعلوه بانوهات سلك بارتفاع 1.2متر، ورصيف تفريغ بمساحة 768 متراً، وميزان أرضي بسكول حمولة 50 طناً، وطرق خرسانية ممهدة لدخول وخروج سيارات النقل واللوادر، وبيارات تجميع للسوائل بنظام صرف مناسب، ونظام للصرف الصحي، بالإضافة إلى نقاط استقبال المخلفات الخطرة، ومنطقة تفتيش للشاحنات، ومنظومة إطفاء مزودة بإنذار حريق، وجراج لمعدات المحطة، ومصدر مياه، ومضخات ضغط عالي، ومولد كهربائي، وخزان وقود، وكاميرات مراقبة.

كما تضمن العرض الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ونسب التنفيذ ومعدلات الإنجاز للقطاعات بشكل تفصيلي، وما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية، والأعمال المقرر تنفيذها والمعوقات الواجب تذليلها، حيث تم مناقشة الموقف الحالي لأعمال الكهرباء والموقف التنفيذي للأراضي المخصصة لمشروعات الصرف الصحي، وخطة الإحلال والتجديد لشبكات المياه بقرى المبادرة، والموقف الحالي للمدارس المزمع إنشاؤها، ومدى توافر الأراضي والمدارس التي تم الانتهاء منها، بجانب مناقشة موقف أعمال التبطين وتأهيل الترع ضمن المشروع القومي لتأهيل البنية المائية التحتية.

وتم إدراج قرى مركزي ببا وناصر، وعددها 66 قرية، ضمن المشروع القومي لتطوير القرى على مستوى محافظات الجمهورية، من خلال تطوير شامل للخدمات والمرافق بتلك القرى، والذي يشمل تحسين خدمات البنية الأساسية، بالإضافة إلى الاهتمام بالنظافة والبيئة، وتحسين مستوى الخدمات والمرافق العامة.