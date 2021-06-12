وزير التنمية المحلية يتابع الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتبطين الترع

أجرى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اليوم، جولة تفقدية لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع تأهيل وتبطين الترع، بحضور الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، اللواء جمال مسعود السكرتير العام، اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، المهندس جمال الباز وكيل وزارة الري، علي يوسف رئيس مركز ومدينة ناصر.

وتابع الوزير والمحافظ الأعمال الجاري تنفيذها بترعة أبوصير بزمام مركز ناصر، ضمن المشروع القومي لتأهيل وتبطين البنية المائية التحتية لمصر، ويشمل تأهيل الترع والمصارف المتفرعة من النيل، بهدف توفير كميات مياه من الفاقد، وضمان عدالة توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية وتقليل تكاليف أعمال الصيانة والتطهير للمجاري المائية.

وناقش الوزير والمحافظ، الموقف التنفيذي للمشروع، حيث يجرى العمل حاليًا في تنفيذ 26 عملية، وتم الانتهاء من أعمال تبطين 238.9 كيلو متر بتكلفة تقدر بنحو 453 مليون و90 ألف جنيه، من مستهدف 300 كم في المرحلة الأولى، وجارِ طرح 6 عمليات أخرى بأطوال 18.4كم باعتمادات تقدر بـ63.6 مليون جنيه.

من جهته، أكد المحافظ أنه تجرى المتابعة المستمرة للمشروع، بالتنسيق مع اللجان المعنية بمتابعة المشروعات بالمحافظة، ومديرية الري، ويتم أولًا بأول تذليل المعوقات التي تطرأ على أعمال التنفيذ.

وأشار إلى تكليفاته لمسؤولي قطاع الري بإعداد تقارير بصفة مستمرة متضمنة الموقف التنفيذي للمشروع، نظرًا لأهمية المشروع الذي تتبناه القيادة السياسية، وتعمل على تنفيذه الحكومة بمعدلات تنفيذ عالية وبأفضل جودة، ويعتبر من أهم المشروعات القومية الجاري تنفيذها في الفترة الحالية.