«السكة الحديد»: تعديل مواعيد قطاري 959 و961 بداية من اليوم

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تعديل مواعيد قطاري أرقام 959 سياحي القاهرة / الإسماعيلية، و961 مميز القاهرة / بورسعيد، وذلك اعتبارًا من صباح اليوم الثلاثاء.

وأكدت هيئة السكة الحديد، في منشور رسمي لها، تعديل موعد قيام القطار رقم 961 مميز القاهرة / بورسعيد، ليقوم في تمام الساعة 5:40 مساء، وذلك بدلا من الساعة 7:50 مساء.

وأضافت هيئة السكة الحديد أنه سيتم تعديل موعد قيام القطار رقم 959 سياحي القاهرة / الإسماعيلية، ليقوم في تمام الساعة 7:50 مساء، بدلا من الساعة 5:40 مساء.

استمرار تطهير وتعقيم قطارات ومحطات السكة الحديد

وكانت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أوضحت استمرار تطبيق مختلف الإجراءات الاحترازية اللازمة من أجل مواجهة انتشار فيروس كورونا، من خلال استمرار أعمال تطهير وتعقيم جميع القطارات ومحطات السكك الحديدية، وذلك بشكل دوري ومستمر حفاظا على سلامة جميع الركاب المسافرين من خلال قطارات الهيئة.

وفي سياق مختلف، وفي تصريحات خاصة سابقة لـ«الوطن»، أوضح الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، تصميم قطار مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة على الطراز الأوروبي، على أن يقدم خدمة عالمية لجميع الركاب المسافرين، وذلك في إطار سعي وزارة النقل لتحقيق طفرة كبيرة في مجال وسائل المواصلات الحديثة.

وكشف «الوزير»، أن القطار يعمل من خلال الجر الكهربائي، وذلك من أجل الحفاظ على البيئة، حيث لن لا تخرج منه أي انبعاثات مضره عنه، مؤكدًا أن وزارة النقل تسير في خطوات ثابتة في إطار تنفيذ المشروعين سواء مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة أو 6 أكتوبر.

وأشار وزير النقل إلى أن قطار مورنوريل العاصمة الإدارية الجديدة سوف يبدأ من ستاد القاهرة ويصل حتى مدينة العدالة في شرق العاصمة الإدارية الجديدة، في حين يبدأ قطار مونوريل 6 أكتوبر من محطة الخط الثالث لمترو الأنفاق وهي «وادي النيل» ويصل إلى مدينة أكتوبر الجديدة.