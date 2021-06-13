السكة الحديد تخصص فرق أمن إداري سرية لضبط المتحرشين في القطارات

كشف مصدر مسؤول في هيئة السكة الحديد، عن أنّ الهيئسة شكلت وخصصت فرق أمن إداري سرية داخل عربات القطارات، لضبط المتحرشين، مشيرا إلى أنّ جميع القطارات العاملة على خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري، تخضع لصيانات دورية قبل انطلاق ساعات التشغيل، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب، وحفاظا على حركة مسير القطارات.

وقال المصدر لـ«الوطن»، إنّ الفعل الفاضح الذي ارتكبه أحد الركاب مع أحد الأطفال، والذي وقع بالقطار رقم 1008 «القاهرة - أسوان»، يعد فعل مشين، ولن نسمح بحدوثه مرة أخرى، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي متحرش، وأي راكب يرتكب مثل هذه الأفعال سيتم ردعه وعقابه.

وكان عمرو محمد، شاهد عيان على واقعة الفعل الفاضح داخل أحد القطارات، ومصور فيديو الواقعة، قال إنّه أثناء وجوده بالقطار رقم 1008 المتجه من الجيزة إلى أسوان الأربعاء الماضي، سجل مقطع فيديو لشخص يرتكب فعلا مخلا بحق طفل قاصر.

وأضاف عبر حسابه على فيس بوك، أنّه لم يكن متأكدا مما يفعله هذا الشخص بالطفل، وتظاهر بالنوم في القطار مثل باقي الركاب، حتى تمكن من تصوير المتهم وتوثيق جريمته، مؤكدا أنّه تشاجر مع المتهم بالأيدي، وتدخل الركاب للفض بينهما، ما دفع هذا الشخص للنزول في أسيوط علما بأنّه من سوهاج.

وكان الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، قال إنّ تقليل حوادث القطارات مهمتنا الأساسية خلال الفترة المقبلة، حيث سيتم تعيين خريجين من كليات هندسة تكنولوجيا، للعمل كسائقين للقطارات، وسيتم تقديم رواتب وحوافر جيدة لهم، وذلك ضمن خطة وزارة النقل لإحداث طفرة كبيرة في السكة الحديد.

وأوضح كامل الوزير في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أنّ الوزارة تنفذ مشروعات عملاقة لتطوير السكة الحديد، من خلال تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الاتصالات ونظم وحدة التحكم المركزي وتجديد القضبان وتحسين ورفع كفاءة المحطات وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيا، وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى جديدة، متابعا أنّ اختيار المهندسين يكون وفقًا لمعايير الاختيار التي تضعها القوات المسلحة، فضلًا عن عقد دورة تدريبية لهم بالكلية الحربية لمدة 3 أشهر، قبل التصديق على تعيينهم.