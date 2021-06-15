«شباب الأعمال»: الدولة تدعم الشركات الباحثة عن الاستثمار فى إفريقيا

شارك جمال أبوعلي، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال، كمتحدث في المنتدى في جلسة «الاستثمارات المصرية في أفريقيا: الفرص وآفاق المستقبل»، حيث تحدث عن فرص وتحديات الشركات المصرية الناشئة والصغيرة والمتوسطة للاستثمار في إفريقيا، كما أدار جلسة «تشجيع الاستثمارات عبر الحدود الأفريقية من خلال أجندة موحدة ومبادرات داخل القارة».

وأشار أبو علي في كلمته بالمجهودات القوية التي تبذلها الدولة المصرية والهيئة العامة للاستثمار لدعم الشركات التى تبحث عن الاستثمار فى إفريقيا أو تسعى لجذب استثمارات وشركاء لها من دول القارة السمراء، لافتا إلى أن هذا الأمر يتم من خلال هيئة الاستثمار والتمثيل التجاري والوزارات والهيئات القطاعية.

وأضاف أبو علي، خلال فعاليات منتدى هيئات الاستثمار الإفريقية، أن جلسات المؤتمر أظهرت أن هناك العديد من فرص الاستثمار الواعدة فى القارة الإفريقية للمستثمرين المصريين والأفارقة على حد سواء، موضحا أهمية دور هيئة الاستثمار والتمثيل التجاري في تحليل الدول الافريقية المختلفة ومعرفة احتياجات كل دولة من صادرات وواردات، ونقل هذه المعلومات للشركات المصرية الراغبة فى الاستثمار فى افريقيا، خاصة وأن معظم المستثمرين يتوجهون للأسواق التى لديهم معلومات جيدة عنها، أو من خلال عمله فى هذه الأسواق من قبل ومعرفته الجيدة بها ، لذلك فتوفير المعلومات عن الأسواق الإفريقية يعد فى غاية الأهمية.

ولفت إلى أهمية وجود منصة إلكترونية تحتوى على جميع المعلومات عن دول القارة الإفريقية لتحقيق التكامل فيما بينها، وتسهيل وتسريع الإجراءات على المستثمرين ، وتوفير المعلومات بطريقة متاحة للمستثمر أفضل بكثير.

وشدد رئيس الجمعيه المصرية لشباب الأعمال، على أهمية توفير التمويل وضمان الاستثمار والصادرات، لافتا إلى أن المستثمر يبحث عن الأمان والطمأنينة فى الأسواق الخارجية، ليأتى دور المؤسسات التمويلية المحلية والدولية لدعم هذا المستثمر، مشيراً إلى أن من ضمن العوائق التي يعانى منها المستثمر في القارة الافريقية هي البنية التحتية، موضحا أن مصر بشكل خاص والقارة الافريقية بشكل عام تعمل على تذليل هذا العائق بشكل كبير، وذكر مثالا لذلك مبادرة القاهرة ـ كيب تاون والتى تصل من شمال افريقيا إلى جنوبها، وهناك أيضا المناطق اللوجيستية والموانئ.

وتابع: «أن كل هذه الأمور تعمل عليها الدول الافريقية حاليا، وكلما تحسنت زادت معها حجم التبادل التجارى بين دول القارة»، مؤكدا أن مشروعات البنية التحتية فى حد ذاتها تحتوى على فرص استثمارية للمستثمرين، لأن من يقوم بهذه الأعمال فى نهاية الأمر هو القطاع الخاص.

أما عن الفرص الاستثمارية، فقال أبو علي، إن أعضاء الجمعية يرون فرص استثمارية جيدة يمكن أن الشركات الناشئة والمتوسطة فيها دورا كبيرا في مجالات الزراعة، والصناعات الغذائية، والتدريب والتعليم، والطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والاستشارات، وبعض مجالات التكنولوجيا الحديثة.

واقترح أبوعلي أجندة لمواجهة تحديات الاستثمارات المصرية في أفريقيا، وتتضمن الأجندة التنسيق بين وكالات الاستثمار للحصول على المعلومات حول بيئة الاستثمار، وتوفير البنوك والمؤسسات الدولية لفرص التمويل، وتوفير آلية فعالة لضمان عمليات التصدير والاستيراد، وتسهيل الحكومات عمليات التواصل بين المستثمرين الأفارقة والشركاء المحليين، مشيرا إلى أن التكامل بين جمعيات الأعمال ووكالات ترويج الاستثمار والصناديق السيادية قادر على مواجهة تلك التحديات وتنفيذ هذه الأجندة.

وأعلن مبادرة «شباب الأعمال الأفريقي»، التي أطلقتها الجمعية والتي تهدف إلى خلق شراكات بين الشركات خاصة الناشئة منها والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في دول القارة، وستعلن الجمعية عن تفاصيلها في وقت قريب.

ومن جهته، قال بسام الشنواني، الأمين العام للجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن مشاركة الجمعية بالمنتدى يأتي استكمالا لدور الجمعية وسعيها في التوسع إفريقياً والترابط مع كافة الجمعيات المماثلة لها في القارة السمراء، مضيفاً «نسعي لتنفيذ خطط الجمعية والتي تهدف للترويج للاستثمار بإفريقيا من خلال مصر والتي عادت لريادتها مرة أخري في الفترة الأخيرة»، فيما وجه الشنواني الشكر للمستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لدعوة الجمعية المصرية لشباب الأعمال ودعمه المستمر لممثلي مجتمع الأعمال.

وأضاف «أن اللقاءات التي أجريت علي هامش فاعليات المنتدي سيكون لها عظيم الأثر علي خطة شباب الأعمال للترويج للاستثمار بإفريقيا من خلال بوابة مصر، والتي بدأتها شباب الأعمال من خلال لقاء ممثلي جهاز التمثيل التجاري، ولقاء المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي في وقت سابق، حيث ساعد اللقاءين شباب الأعمال على وضع تصور لخطتها لإفريقيا.

واستطرد: أن وفد الجمعية المصرية لشباب الأعمال، التقى واماكيلي المدير التنفيذي لاتفاقية التجارة الحرة الجديدة «AFCFTA»، حيث اتفق الطرفان علي الترتيب للقاء مع أعضاء الجمعية المصرية لشباب الأعمال، والرد علي كافة التساؤلات الخاصة بالاتفاقية، وكيفية الاستفادة منها ودور الاتفاقية في تعزيز وزيادة التجارة بين البلدان الإفريقية، وسبل التغيير التي من الممكن أن تطرأ علي الإتفاقية بهدف تسريع وتيرة الاستثمار وتعظيم التبادل التجاري بين كافة الدول الإفريقية.