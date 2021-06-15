تعرف على أفضل السيارات توفيرا للبنزين بالسوق المصرى

غالبا ما يبحث راغبي اقتناء السيارات عن السيارة الاقتصادية التى تتوافر بها مواصفات الرفاهية والسرعة والأمان، حيث تستعرض «الوطن»، أكثر السيارات توفيرا للبنزين وفقا لتصريحات عبدالله علي، عضو رابطة تجار السيارات فى تصريحات لـ«الوطن».

وقال عضو رابطة تجار السيارات، إن سيارات «المرسيدس والكيا بكانتو والفلوكس جيتا وسوزوكي سياز» من السيارات الموفرة للبنزين، موضحا أن تلك السيارات يتم تصنيعها على توفير البنزين خاصة المرسيدس e فى فئة السيارات العالية والتى تسير مسافة ما يقرب من 17 كيلوا متر باستهلاك لتر بنزين واحد.

أفضل 5 سيارات توفيرا للبنزين

مرسيدس

أفادت شركة مرسيدس الألمانية بأنها دائما تقدم لعملائها الأفضل في الصناعه بعالم السيارات فأنتجت السيارة «e» بفئتها سيدان متوسطة التى تمتلك محركا بقوة 184 حصانا وسعة 2 لتر، والتى استطاعت أن تسير مسافة 17 كيلو متر باستخدام لتر واحد من البنزين لتعتبر من أفضل السيارات في السوق اقتصادا في الوقود.

فولكس جيتا

احتلت المركز الثاني من بين السيارات الاقتصادية العلامة التجارية فولكس فاستطاعت السيارة جيتا أن تسير مسافة 14.7 كيلوا متر باستخدام لتر بنزين واحد وتعتبر تلك السيارة من أفضل صناعات شركة فولكس الألمانية للسيارات السيدان الصغيرة ومزودة بمحرك رباعي 4 سلندر الأسطوانة بقوة 170 حصانا وسعة 2 لتر وهي تحتل مكانه جيدة في سوق السيارات المحلي.

كيا بيكانتو

السيارة النسائية الأولي في السوق المحلي تعتبر كيا بيكانتو وشقيقتها «هونداي i10»، من أقل السيارات في العالم استهلاكاً للوقود، حيث تقطع مسافة 17.8 كيلومتر باستخدام لتر واحد من البنزين، لاعتمادها على محرك رباعي 4 سلندر بقوة 86 حصاناً وسعة 1.2 لتر ومن أفضل السيارات التي لاتزال متماسكه في سعرها حتى المودلايت التي مضي على تصنيعها 10 سنوات.

فيات 500 c

تربعت السيارة فيات 500 C الإيطالية الصنع على قلوب المصريين من حيث الشكل والحجم والامكانيات والرفاهية، حيث يمكن للسيارة فيات 500 أن تقطع مسافة 17 كيلومترا تقريبا باستهلاك لتر واحد من البنزين، وهي مزودة بمحرك رباعي 4 سلندر الأسطوانة بقوة 100 حصان وسعة 1.1 لتر وهي تعتبر من أفضل السيارات الكابرولية في العالم «مكشوفة الغطاء».

سوزوكي سياز

احتلت السيارة سوزوكي سياز مكانه جيدة في دول أسيا والسوق المحلي بمصر وذلك لأن السيارة من أفضل السيارات توفيرا للبنزين، والسياز من السيارات فيس ليفت موديل 2021، بقيمة بلغت 256 ألف جنيه فى السوق المحلية وهي تنتمي لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 104 حصان، وعزم أقصى للدوران 138 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعي السرعات أتوماتيك.