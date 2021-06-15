نائب محافظ أسيوط يتابع مشروعات «حياة كريمة» في صدفا

تقفد المهندس عمرو عبد العال، نائب محافظ أسيوط، مركز ومدينة صدفا، لمتابعة تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي تشمل المشروعات الخاصة بالكهرباء ومد وتدعيم شبكات الإنارة وتركيب الأعمدة الكهربائية وكابلات الكهرباء ذات الجهد المنخفض والمتوسط والفورم الخرسانية لتلك الأعمدة، كما تفقد عملية دهان الأعمدة الجديدة وبعض الأعمدة القديمة، وذلك لتدعيم شبكة الإنارة بالقرى المشار إليها، باعتماد مالي حوالي 19 مليون جنيه، كما تفقد الأعمال الجارية بتأهيل ترعة بني فيز بطول 14 كم حيث تم تغطية 250 مترا، باعتماد مالي يبلغ 39 مليون جنيه تقريبا.

رافقه خلال الجولة، حسين كشك، رئيس مركز ومدينة صدفا، ومحمود شامخ، مدير الوحدة المركزية لحياة كريمة بالمحافظة، ومسؤولي المتابعة بالمركز والوحدات المحلية ومسؤولي الكهرباء.

محافظ أسيوط يتابع تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة

ومن جانبه أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على استمرار متابعة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتفقد مراحل التطوير ومراقبة خط سير العمل وتذليل أي عقبات قد تحول دون إتمام التنفيذ، وذلك لتحقيق الهدف المنشود من هذه المبادرة في تحقيق سبل العيش الكريم للفئات الأكثر احتياجا في الريف المصري.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن العمل يسير وفقا للخطة الزمنية الموضوعه للانتهاء من تطوير المشروعات في الوقت المحدد لها.