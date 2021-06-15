شكري يؤكد أمام «اجتماع الدوحة» موقف ⁧‫مصر‬⁩ الداعم للحلول السياسية

أكد وزير الخارجية،⁧‫ سامح شكري‬⁩، موقف ⁧‫مصر‬⁩ الداعم للحلول السياسية لجميع القضايا العربية.

جاءت تصريحات الوزير، خلال مشاركته في الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية جامعة الدول العربية المنعقد اليوم الثلاثاء، بالعاصمة القطرية الدوحة.

الآن...يُشارك وزير الخارجية #سامح_شكري في الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية جامعة الدول العربية، ويؤكد على موقف #مصر الداعم للحلول السياسية لكافة القضايا العربية، وحرص القاهرة على الدفع قدمًا بكافة أطر التنسيق والتشاور في إطار جامعة الدول العربية لما فيه صالح الشعوب العربية جميعها. pic.twitter.com/s14VZakiDA — Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) June 15, 2021

وقال المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، السفير أحمد حافظ، في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن شكري شدد على حرص القاهرة على الدفع قدمًا بكل أطر التنسيق والتشاور في إطار جامعة الدول العربية؛ لما فيه صالح الشعوب العربية جميعها.