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محمود مسلم

شكري يؤكد أمام «اجتماع الدوحة» موقف ⁧‫مصر‬⁩ الداعم للحلول السياسية

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أ ش أ
12:54 م | الثلاثاء 15 يونيو 2021
جانب من مشاركة وزير الخارجية بالاجتماع التشاورى لوزراء الخارجية العرب

جانب من مشاركة وزير الخارجية بالاجتماع التشاورى لوزراء الخارجية العرب

أكد وزير الخارجية،⁧‫ سامح شكري‬⁩، موقف ⁧‫مصر‬⁩ الداعم للحلول السياسية لجميع القضايا العربية.

جاءت تصريحات الوزير، خلال مشاركته في الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية جامعة الدول العربية المنعقد اليوم الثلاثاء، بالعاصمة القطرية الدوحة.

وقال المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، السفير أحمد حافظ، في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن شكري شدد على حرص القاهرة على الدفع قدمًا بكل أطر التنسيق والتشاور في إطار جامعة الدول العربية؛ لما فيه صالح الشعوب العربية جميعها.

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