وزير الخارجية لـ«الجزيرة»: نرفض وجود قوات أجنبية في ليبيا.. غير مبرر

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن وجود قوات أجنبية من ضمنها قوات تركية في ليبيا، أمر لا يمكن قبوله، ليس فقط من مصر، لكن من المجتمع الدولي، فمجلس الأمن طالب بخروج كل القوات الأجنبية من ليبيا، كما أن مسار برلين، سواء على مستوى القمة، وما هو متوقع من مؤتمر برلين على المستوى الوزاري، يؤكد أيضًا على هذه القضية، فمصر لا تقبل وجود في دولة جارة ودولة عربية شقيقة، الحاجة إلى هذا التواجد، ونعتبر أنه امتداد غير مبرر.

وأضاف «شكري»، خلال حواره على شاشة «الجزيرة»، أن مصر تطالب بخروج كل المرتزقة، ولا نرى أنها سياسة مقبولة، كما أن استجلاب مرتزقة ومقاتلين أجانب، لهم توجهات في بعض الأحيان عقائدية متطرفة، تزيد من الأمور تعقيدًا تُهدد، وهددت بالفعل للأمن القومي لمصر، من خلال نفاذ هذه العناصر إلى حدودنا الغربية، وقتلها للمدنيين الأبرياء، «لا نرى أي وجود لهؤلاء المرتزقة، ونطالب بنفس الجدية مع المجتمع الدولي، بضرورة خروجهم، وأن يتحمل مسؤولية وجودهم من جلبهم في الساحة الليبية».

وعن دعم مصر للحكومة الوطنية الليبية، ذكر وزير الخارجية المصري، أن مصر دائما تدعم خيارات الشعب الليبي، كما أن الحكومة الانتقالية الحالية بتحظى بتأييد دولي وأممي، وبالتالي نحن استعدنا تمثيلنا الدبلوماسي في العاصمة الليبية «طرابلس»، ونسعى لإقامة قنوات حوار تُيسر من الوصل إلى توافق وتفهمات ليبية- ليبية، من أجل استعادة ليبيا، لسيادتها والحفاظ على استقلالها، والحفاظ على المكون ومقدرات الشعب الليبي، فهذه المرحلة انتقالية تنتهي بالانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 ديسمبر المقبل، ونسعى لمعاونة الأشقاء في ليبيا، لبلوغ هذا الاستحقاق.