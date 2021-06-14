وزير الخارجية: أتصور الانتهاء من كل الموضوعات الخلافية مع قطر قريبا

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن حضوره للعاصمة القطرية الدوحة، ليس فقط من أجل الاجتماع الوزاري التابع للجامعة العربية، بل كان هناك حرص من مصر، بعد زيارة وزير الخارجية القطري، ونائب رئيس مجلس الوزراء القطري لمصر، منذ حوالي 3 أسابيع، أن تأتي زيارته للدوحة، في إطار ثنائي، للتعبير عن وجود الإرادة السياسية المشتركة، للدولتين لتنمية العلاقة، وطي صفحة الماضي، واستكشاف آفاق للتنسيق والتعاون، بما يخدم مصلحة الشعبين.

وأضاف «شكري»، خلال حواره على شاشة «الجزيرة»، أن مصر تسير بخطى ثابته واثقة، في إطار لجنة المتابعة، تنفيذًا لبيان العلا، وحققنا كثير من الإنجازات في هذا الصدد، ويبقى موضوع أو موضوعين، نستمر في تناولهم، ولدي كل ثقة أنه سيجري الانتهاء منهم، لما استمعت إليه من أخي معالي وزير الخارجية القطري، وأتصور أن قريبًا سننهي كل الموضوعات الخلافية.

وأشار وزير الخارجية، إلى أن موضوعات خاصة بأمور اقتصادية وتجارية وخلافات في المنظمات الدولية، «الحمد لله الغالبية العظمى، إذا لم يكن كل الموضوعات عدا موضوع أو أثنين تم حسمها، وهذه الموضوعات أيضًا لدي تأكيد من الوزير الخارجية القطري، أننا نعمل سويًا للانتهاء منها».