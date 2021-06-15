عاجل.. القبض على شخص تحرش بسيدة داخل ميكروباص في الشروق

تلقى قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من إحدى السيدات يفيد تعرضها للتحرش من شخص كان يجلس بجوارها داخل سيارة أجرة ميكروباص بدائرة القسم، حيث ارتكب أفعالا منافية للآداب.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الشرقية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة القسم، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.