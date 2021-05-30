«كرر فعلته أكثر من مرة».. القبض على مضيف طيران تحرش بمذيعة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن جنوب سيناء، القبض على مضيف بإحدى شركات الطيران، لاتهامه بالتحرش بمذيعة في إحدى القنوات، على شاطئ البحر برأس سدر.

وكشفت التحريات الأولية التي باشرتها الأجهزة الأمنية بعد تلقيها بلاغًا من المجني عليها، أن المتهم كان جالسًا بالقرب من مكان جلوسها على الشاطئ، ثم بدأ فى مغازلتها إلا أنها لم تستجب له.

وأضافت التحريات أن المتهم أتى بفعل غير أخلاقي أمامها، وكرر فعتله أكثر من مرة، قبل أن تتمكن المجني عليها من تصويره متلبسا بالواقعة، ثم استغاثت بمرتادي الشاطئ، حتى تمكنوا من القبض عليه وتسليمه للشرطة، التي وصلت مكان الحادث بعد استغاثة المجني عليها.

وتبين أن المتهم مضيف بإحدى شركات الطيران، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُحيل المتهم للنيابة العامة.