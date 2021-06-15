شروط وإجراءات الحصول على منحة الزواج.. 4 فئات بقيمة 12 شهرا (مستند)

أثار موضوع منحة الزواج الكثير من التساؤلات منذ فترة، حول كيفية الحصول عليها والحالات التي يحددها قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، ويرصد هذا التقرير الفرق بين منحة الزواج للفتيات «البنت والأخت» ومنحة قطع المعاش للأولاد «الابن والاخ»، فضلًا عن قيمة هذه المنحة وشروط الحصول عليها.

منحة الزواج في قانون التأمينات والمعاشات

وقد حددت المادة 105 من قانون هيئة التأمينات الإجتماعية والمعاشات ضوابط الحصول على منحة الزواج ومنحة قطع المعاش، وفيما يلي نص المادة:

يقطع معاش المستحق من أول الشهر التالي للشهر الذي تتحقق فيه إحدى الحالات الآتية:

1- وفاة المستحق.

2- زواج الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخت.

3- بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:

(أ) العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز.

(ب) الطالب حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب، ويستمر صرف معاش الطالب الذي يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة.

(جـ) الحاصل على مؤهل نهائي حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل، أي التاريخين أقرب.

4- توافر شروط استحقاق معاش آخر بمراعاة أحكام المادتين (١٠٢، ١٠٤) من هذا القانون.

وتصرف للابن أو الأخ في حالة قطع المعاش لغير الوفاة أو استحقاق معاش ذي أولوية أعلى، وللابنة أو الأخت في حالة قطع المعاش للزواج، منحة تساوي معاش سنة بحد أدنى مقداره خمسمائة جنيه، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات صرف هذه المنحة.

إجراءات الحصول على منحة الزواج

وتشمل ​إجراءات الحصول على الخدمة التوجه الي المنطقة التأمينية التابع لها ملف صاحب المعاش، وتقديم طلب صرف المنحة، مرفقًا به المستندات اللازمة لصرف المنحة، وهي:

- صورة وثيقة الزواج أو صورة عقد الزواج العرفي.

- صورة بطاقة الرقم القومي للمستحق على أن تكون سارية.

- طلب صرف منحة الزواج على حسب الأحوال، وذلك على النموذج رقم (8) وفيما يلي صورة الطلب:

رئيس هيئة التأمينات الإجتماعية

وكان اللواء جمال عوض، رئيس هيئة التأمينات الإجتماعية، قد قال في تصريحات سابقة إن هناك 4 فئات تصرف المنح التي تصرفها هيئة التامينات، الفئة الأولى البنت المستحقة للمعاش، وتحصل عن أبيها وتسمى «منحة البنت» وفق قانون الهيئة، والفئة الثانية هي الأخت التي تصرف معاش عن أخيها وتسمى «منحة الأخت»، والفئة الثالثة هي «منحة الابن» الذي يصرف معاش عن والده أو والديه ويسمى «منحة الابن»، والفئة الرابعة هي الأخ يصرف عن أخيه او اخته ويسمى «منحة الأخ».

وتابع «عوض» في تصريحات متلفزة لبرنامج «صباح الخير يا مصر» الذي يذاع على القناة الأولى بالتليفزيون المصري، قائلًا: «فئتا البنت والأخت عندما تقطع معاشهما يصرف لها منحة اسمها منحة الزواج، لأن الشيء الوحيد الذي يقطع معاشهما هو الزواج، وهي عبارة عن معاشها الذي تصرفه مضروبًا في 12 شهرًا، فإذا كانت تحصل البنت مثلًا على ألف جنيه معاش، يتم قطع المعاش حينما تتزوج ويصرف لها منحة قيمتها 12 ألف جنيه منحة زواج، وهكذا في كل فئة.

منحة قطع المعاش

وأضاف رئيس هيئة التأمينات، «نفس الحال بالنسبة للابن والأخ اللذان يقطع معاشهما لبلوغهما السن القانوني لقطع المعاش، حيث يحصل كل منهما على منحة قطع المعاش قدرها 12 شهرًا من المعاش الذي يصرفه»، لافتًا إلى أن هذا نظام التامين الإجتماعي في مصر والقائم عليه منذ ستينيات القرن الماضي.

وأوضح «عوض»، أن البنت تحصل على معاش والدها ووالدتها طالما ليست متزوجة، ولو التحقت بعمل تحصل البنت على الفرق بين المعاش والدخل الذي تصرفه، وإذا كان دخلها أكبر من المعاش يتم وقف صرف المعاش، كما تستحق منحة الزواج بقيمة المعاش حينها بالزيادات كما لو كانت تصرفه.

وواصل: إذا طُلقت تعود للحصول على معاش والديها لكن لن تحصل على منحة الزواج إذا تزوجت مرة أخرى، لأن منحة الزواج تصرف لمرة واحدة، لافتًا إلى أن المنحة متاح صرفها لمدة 15 سنة لمن لم يحصل عليها من قبل.