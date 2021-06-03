تفاصيل صرف منحة الزواج من هيئة التأمينات: تُستحق مرة واحدة

أوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن المعاش حق أصيل لصاحبه، وأنه إذا توفى صاحب المعاش أو المؤمن عليه، كان للمستحقين عنه الحق في تقاضيه، وذلك بدءًا من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة.

وأشارت الهيئة القومية للتأمينات، على موقعها الرسمى، أنه وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، يُقصد بالمستحقين الأرملة والزوج والأبناء والبنات والوالدين والأخوة والأخوات، الذين تتوافر فيهم شروط صرف معاش المتوفى.

منحة الزواج

وأضافت الهيئة، على موقعها الرسمي، أنه حال قطع معاش البنت أو الأخت للزواج يتم صرف منحة تساوي قيمة المعاش المستحق عن مدة 12 شهرًا، مع مراعاة ما يلي:

1- لا تستحق المنحة إلا لمرة واحدة.

2- تحسب المنحة على المعاش المستحق عن شهر الزواج.

3- تسقط منحة الزواج أو تُقطع حال عدم التقدم بطلب لصرفها خلال 5 سنوات، أو 60 شهرًا، من تاريخ استحقاقها.

واشترطت الهيئة تسليم صورة وثيقة الزواج أو صورة عقد الزواج العرفي، إلى جانب صورة بطاقة الرقم القومي للمستحق على أن تكون سارية.

صرف مصاريف الجنازة

وأشارت هيئة التأمينات، إلى أنه عند وفاة صاحب المعاش، تلتزم الجهة التي كانت تصرف المعاش بأداء نفقات جنازة بواقع معاش ثلاثة أشهر، أي 90 يومًا تصرف للأرمل أو الأرملة، وفي حال وجود أكثر من أرملة توزع بينهن بالتساوي، فإذا لم يوجد صرفت لأرشد الأولاد، فإذا لم يوجد صرفت إلى أي شخص يثبت قيامه بصرف نفقات الجنازة.

ولفتت الهيئة إلى صرف هذه النفقات خلال 3 أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب.

منحة القطع

وأكدت «التأمينات»، أنه ​في حالة قطع معاش الابن أو الأخ لغير الوفاة أو الحصول على معاش آخر ذو أولوية أعلى، يتم صرف منحة تساوي المعاش المستحق عن مدة سنة.

وأوضحت أن منحة القطع لاتستحق إلا لمرة واحدة، ولا تصرف المنحة بالنسبة لحالات انتهاء حالة العجز الا بعد وروود قرار اللجنة الطبية بزوال حالة العجز، كما تسقط منحة القطع في حالة عدم التقدم بطلب لصرفها خلال 5 سنوات من تاريخ استحقاقها.