أبرز تصريحات الإخواني محمد البلتاجي بعد تأييد إعدامه في «اعتصام رابعة»

قضت محكمة النقض، برئاسة المستشار عمر شوضة، أمس، بتأييد إعدام 12 محكوًما عليهم من قيادات جماعة الإخوان الارهابية، في قضية تدبير اعتصام رابعة العدوية المسلح، من بينهم محمد البلتاجي، وعبدالرحمن البر، وصفوت حجازي، وأسامة ياسين.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، أبرز التصريحات الإرهابية للقيادي الإخواني محمد البلتاجي، كالتالي:

تصريحات الإرهابي محمد البلتاجي

- في فترة اعتصام رابعة المسلح، قال القيادى الإخوانى الإرهابي محمد البلتاجي: «هذا الذى يحدث فى سيناء، سيتوقف فى الثانية التي يتم الإعلان فيها عن عودة الرئيس المعزول إلى ممارسة سلطاته».

- حرض محمد البلتاجي ضباط وجنود القوات المسلحة المصرية والشرطة بالامتناع عن تنفيذ الأوامر، وهي تلك التصريحات التي عرضتها المحكمة في إحدى جلسات محاكمته.

- أطلق تهديدات شهيرة بتفجير مصر وحرق الكنائس وغيرها من تصريحات الدم والقتل.

السجل الأسود للإرهابي محمد البلتاجي

- يعتبر محمد البلتاجى، لدى شباب الجماعة الإرهابية «المحرض الأول»، وهو الأمين العام لحزب الحرية والعدالة المنحل، الذراع السياسية لجماعة الإخوان الإرهابية.

- اُلقي القبض على الارهابي محمد البلتاجي، في أغسطس 2013، على خلفية اتهامه بقتل المتظاهرين وتعذيب عدد من المواطنين المعارضين للجماعة، وذلك خلال اعتصامه في رابعة العدوية، والصادر بحقه عدة أحكام بداية من المؤبد نهاية بالإعدام.

- السجل الجنائي لمحمد البلتاجي، مليء بالأحكام النهائية، إذ قضت محكمة النقض، بتأييد الحكم الصادر ضد محمد البلتاجي وعصام العريان و6 آخرين بالسجن المشدد 20 عامًا في قضية أحداث قصر الإتحادية التي وقعت ديسمبر 2012.

- في 2 ديسمبر 2015، قضت المحكمة، بسجن محمد البلتاجي وصفوت حجازي، 15 عامًا، بإدانتهم في واقعة خطف وتعذيب أحد المحامين داخل شركة بميدان التحرير خلال أحداث ثورة 25 يناير.

- في 22 ديسمبر 2015، قضت المحكمة بمعاقبة المرشد العام لجماعة الإخوان، محمد بديع، ومعه محمد البلتاجي وصفوت حجازي، بالسجن المشدد 10 سنوات، في أحداث السويس، وغيابيا بالمؤبد ضد 90 آخرين من أنصار محمد مرسي.

- صدر ضد محمد البلتاجي، أحكامًا بـ 19 سنة سجن بتهمة إهانة القضاء من دوائر مختلف في 8 دعاوى إهانة محكمة.

- قضت محكمة النقض، برئاسة المستشار عمر شوضة، أمس ، بتأييد إعدام 12 محكوًما عليهم من قيادات جماعة الإخوان الارهابية، في قضية تدبير اعتصام رابعة المسلح، من بينهم محمد البلتاجي، عبدالرحمن البر، صفوت حجازي، أسامة يس.