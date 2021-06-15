مجاهد: مدبولي وافق على انتقال ملكية 27 مركزا إنتاجيا من الإسكان للتعليم

كشف الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وافق على انتقال ملكية 27 مركزا إنتاجيا تابعا لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، إلى وزارة التربية والتعليم، لاستثمارهم في خدمة منظومة التعليم الفني الجديدة، ضمن خطة الحكومة للتوسع في بناء مدارس التكنولوجيا التطبيقية المتميزة.

وقال «مجاهد» في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إن المراكز الإنتاجية التابعة لوزارة الإسكان لم تكن مستغلة بشكل مثالي، وهو ما دفع وزارة التربية والتعليم لأن تطلب من رئيس الوزراء نقل ملكيتها للوزارة، وميزة هذه المراكز أنها مجهزة على مستوى عال للغاية، ومنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، بشكل يخدم على استراتيجية وزارة التعليم في تطوير التعليم الفني بمنظومته العصرية التي تستهدف التوسع في بناء مدارس تطبيقية على مستوى متميز، وتخرج طلابا يحتاجهم سوق العمل، وفي تخصصات نادرة.

وأضاف «مجاهد»، أن موافقة رئيس الحكومة تمت الأحد الماضي، خلال اجتماع عقده مع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، وشارك فيه نائب الوزير للتعليم الفني، والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفني، وتعهد خلال الاجتماع بتوفير كل الدعم المطلوب لإحداث نقلة غير مسبوقة في مجال التعليم الفني وفتح تخصصات تعليمية حديثة يتطلبها سوق العمل.

ولفت إلى أن وزارة التعليم لن تبني في المراكز الإنتاجية التي حصلت عليها من وزارة الإسكان، مدارس فنية تقليدية، بل سيكون هناك تعاون مثمر مع الحكومة الألمانية لبناء مدارس ومجمعات تكنولوجية حديثة، بالتعاون مع الشركاء الصناعيين وكبار المستثمرين الذين لديهم صناعات عصرية ويحتاجون لأيدي عاملة، ولهم علاقات مع بلدان متقدمة في الصناعة، مثل ألمانيا واليابان والصين، حتى تصل مصر إلى مرحلة متقدمة في مجال توطين الصناعات الكبرى.