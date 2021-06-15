الأورمان: توصيل مياه شرب نقية وكهرباء لـ4680 منزلا بالمنيا

أعلنت جمعية الأورمان، اليوم الثلاثاء، عن تعريش 1586 منزلاً، وتوصيل مياه شرب نقية لـ4400 منزل، وتوصيل كهرباء لـ280 منزلاً، ضمن مشروع إغاثة وإعادة إعمار وتنمية القرى الأكثر احتياجاً بمحافظة المنيا.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الجمعية تسعى لتقديم كافة الدعم والعون لأبناء المنيا في القرى والنجوع وخاصة القرى التي ينفذ فيها البرنامج الرئاسي حياة كريمة والتى وجه الرئيس بالاهتمام بتنميتها، والجمعية تعمل على رصد الاحتياجات فى القرى المستهدفة والتى يأتى على رأسها المنازل المتهالكة والتى يتم إعمارها.

وأوضح مدير الجمعية أن البيت الواحد يتم عمل الترميم والتعريش والتسقيف له، بحيث يتم تسليم الأسرة منزلا متكاملا مكونا من غرفة وصالة ومطبخ وحمام به جميع توصيلات المياه والكهرباء والدهانات والأجهزة الكهربائية والأثاث المنزلى.

وأشار «شعبان» إلى أن الأورمان في محافظة المنيا تقوم بتوزيع المشاريع التنموية، بما يتناسب مع طبيعة القرى، وفي الأغلب تكون رؤوس ماشية، يصرف لها تأمين غذائي شهر، لضمان تحقيق دخلها للأسرة المستفيدة، وتم تسليم 6188 رأس ماشية، كما تم تسليم 8030 مشروعاً، بهدف إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، كمساهمة من الجمعية في توفير فرص عمل للشباب أبناء المحافظة.

وقال إنه فى المجال الطبي، ومن خلال مشروع مكافحة العمى، تم إجراء 9 آلاف و700عملية عيون للمرضى غير القادرين، على مستوى قرى ومراكز محافظة المنيا، ولمرضى القلب نفذت الجمعية 3570 عملية جراحية وقسطرة علاجية مجاناً تماماً لمرضى القلب غير القادرين.

ونجحت الجمعية، حتى الآن، في إجراء 54 ألف عملية قلب مفتوح وقسطرة علاجية لغير القادرين، وتوقيع الكشف الطبي على 932 ألف و729 مريضاً، وإجراء 208 آلاف و987 عملية جراحية بمختلف أنواع جراحات العيون، وتسليم 127 ألفا و186 نظارة طبية لغير القادرين.