«ساعة مع مسؤول».. المواطن يطلب والجهاز التنفيذي في المنيا يستجيب

«ساعة مع مسؤول» إحدى المبادرات التي أطلقتها محافظة المنيا مؤخرا للقضاء على الروتين وسرعة الاستجابة لمطالب وشكاوى المواطنين، من خلال التواصل المباشر بين أصحاب الشكاوى والتظلمات والطلبات والجهاز التنفيذي والإداري بالمحافظة.

إدارة خدمة المواطنين بمحافظة المنيا أطلقت قبل نحو أسبوعين 5 مبادرات جديدة، تهدف جميعها إلى حل مشكلات المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، وأبرزها «ساعة مع مسؤول» ويتم فيها تلقي شكاوى المواطنين وعقد لقاء مباشر بينهم والمسؤولين المعنيين بالحل، بل إنه من ضمن أهداف المبادرة النزول ميدانيا إلى أرض الواقع والتعامل مع بعض المشكلات التي تحتاج إلى تواجد المسؤول في الميدان.

وتأتي المبادرة التي دشنها اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، الذي ترأس أول لقاء خاص بالمبادرة داخل ديوان عام المحافظة، للعمل على إزلة أي معوقات وتذليل كل العقبات التي تواجه المواطنين في جميع قرى ونجوع ومدن المحافظة التي يتجاوز عدد سكانها الـ6 ملايين نسمة، حتى إن المحافظ استجاب لجميع الطلبات المشروعة خاصة الحالات الإنسانية خلال اللقاء الأول.

ومن ضمن المبادرات التي أطلقتها المحافظة «إيد على إيد نبني مشروع جديد» وتهدف إلى مساعدة الشباب على إقامة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لتوفير فرص عمل لائقة لهم.

وتأتي مبادرة «تكنو شكوى»، لتعريف المواطنين بكيفية الحصول على الخدمات التي توفرها الدولة وكيفية الحصول على الخدمة من أماكنهم عن طريق منظومة الشكاوى الموحدة وخدمة «صوتك مسموع» بالإضافة إلى تعريفهم بالخدمات الإنسانية التي تقدمها وحدة حقوق الإنسان.

أما مبادرتا فرحهم والزي المدرسي فيتم حاليا التنسيق لتنفيذهما بهدف توفير الزي المدرسي وتجهيز العرائس الأكثر احتياجا بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي.

بدوره، قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن المحافظة تشهد إنجازا كبيرا لم تحققه منذ عقود طويلة منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث تشهد المحافظة نقلة نوعية كبيرة في جميع القطاعات، من خلال تنفيذ مشروعات عملاقة بجميع مراكز المحافظة، منها ما تم الانتهاء منه وأخرى ما زال العمل يجرى بها، حيث يجري العمل حاليا في المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ويستهدف تطوير 5 مراكز بالمحافظة، بإجمالي 192 قرية، بـ757 تابعا، وتضم، أبوقرقاص، ملوي، العدوة ومغاغة، وديرمواس بتكلفة تصل تقريباً إلى 23 مليار جنيه، ليصل إجمالي المستفيدين من المشروعات الخدمية التي سيتم تطويرها نحو 2.970 مليون مستفيد، لتحقيق كل جوانب التنمية المستدامة وتوصيل الخدمات والمرافق لقرى الريف المصري، وفقاً لرؤية مصر 2030.

وأكد المحافظ ضرورة خلق حالة من التواصل الإيجابي والفعال بين الجهاز التنفيذي والمواطنين، من خلال جميع قنوات الاتصال المتاحة، لإيجاد الحلول العاجلة والفورية لمشاكلهم، والعمل على التيسير وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.