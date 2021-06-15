محافظ المنيا يناقش إنشاء كورنيش وتمثال لعمار الشريعي بسمالوط

ناقش اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، دارسة إمكانية إقامة كورنيش بمدينة سمالوط أسفل المحور الجديد، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية ووفقاً للضوابط، لتكون متنفس لأهالي المدينة، كما وجه بمراجعة التمثال الخاص بميدان عمار الشريعي في مدينة سمالوط، والذي تم إنشاء ميدان خاص به، وتم تنفيذ القاعدة ومتبقي التمثال، مشددا على تفعيل قرار اللجنة السابق، والخاص بعدم إقامة أو إنشاء أية أعمال فنية أو تماثيل بالميادين العامة أو بشوارع المحافظة، إلا من خلال العرض على لجنة التطوير والتجميل بالمحافظة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا لتطوير وتجميل المحافظة، لدراسة واستكمال عدد من الموضوعات المقترحة لتجميل المحافظة خلال الفترة القادمة، وذلك بحضور متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة «الدفعة الثالثة - دفعة الشهيد أحمد المنسي»، وعدد من رؤساء المدن، وأعضاء اللجنة، وممثلي إدارة المرور، وجهاز مدينة المنيا الجديدة.

وقال المحافظ إن هناك اهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، بتطوير وتجميل المدن المصرية، في إطار منظومة عامة تتبناها الدولة لإضفاء مظهر جمالي وحضاري، وخلق بيئة صحية نظيفة للمواطنين، مؤكداً أن إعلاء المصلحة العامة على المصلحة الشخصية هو المحرك الأساسي للتطوير والنهوض بالشكل الحضاري للمحافظة.

وأضاف محافظ المنيا، أنه يتابع ويرصد كافة آراء المواطنين، حيال ما يتم اتخاذه من قرارات من قبل المحافظة، ومنها قرار عدم وقوف السيارات بشكل محازي للكورنيش من نادي الشرطة، وحتى مبنى ديوان عام المحافظة، والذي يهدف لتحقيق أكبر قدر من السيولة المرورية، وعدم إعاقة الطريق، حيث وجه ممثل إدارة المرور، بدارسة أثر ذلك القرار على الحركة المرورية، مع تكليف الوحدة المحلية لمدينة المنيا، بدراسة الأماكن التي من الممكن توسيعها وعمل جراجات تخفف التكدس المروري بالمدينة بالتنسيق مع المرور، مؤكدًا على ضرورة المضي قدمًا نحو تحقيق الرضا الجماهيري عن جميع الخدمات المقدمة للمواطنين، والعمل على حل جميع المشكلات والمعوقات التي تواجههم.

وناقش المحافظ، خلال الاجتماع، الإسراع في اتخاذ خطوات جادة وحقيقية لدراسة الاستغلال الأمثل لعدد من الأراضي التابعة للمحافظة بمدينة المنيا الجديدة، كحدائق ومتنزهات، لتكون بمثابة متنفس بالتوازي مع كورنيش النيل لأهالي المحافظة، وذلك بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، وجهاز مدينة المنيا الجديدة.

كما استعرض المحافظ، عددا من الموضوعات منها، خطاب وزيرة الثقافة لتحديد أحد الميادين الهامة داخل عاصمة المحافظة، وذلك لقيام الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، لطرح مسابقة لشباب المعماريين والمخططين والفنانين التشكيليين، لوضع رؤية لتحسين الصورة البصرية للفراغات العامة والميادين الرئيسية بعواصم المحافظات.

ووجه المحافظ، بسرعة تنفيذ إجراءات تطوير بوابة مدينة المنيا الجنوبية، بماقوسة، وتوحيد شكلها كمثيلتها بالمدخل الشمالي للمدينة، كما ناقش دراسة تطوير الممشى بجانب ترعة الإبراهيمية بالشكل الأمثل بالتنسيق مع وزارة الري، بالإضافة الى متابعة أعمال دهانات واجهات المباني، بطريق مصر أسوان الزراعي، بمدينة المنيا، كما وجه إدارة المرور، بوضع لافتات ولوحات ارشادية لميدان الفريق صفي الدين أبو شناف، لتعريف المواطنين وزوار المحافظة به وبموقعه.