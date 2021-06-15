السيسي يدعو أمير قطر لزيارة مصر «في أقرب فرصة»

سلم وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الثلاثاء، رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، تضمنت دعوته لزيارة مصر «في أقرب فرصة».

جاء ذلك خلال استقبال أمير قطر لوزير الخارجية شكري الذي يقوم بزيارة إلى الدوحة حاليا.

وصرَّح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ، بأن وزير الخارجية استهل اللقاء بنقل تحيات الرئيس السيسي إلى أمير قطر، وسلمه الرسالة الموجهة من رئيس الجمهورية، والتي تضمنت الإعراب عن أهمية مواصلة التشاور والعمل من أجل دفع العلاقات بين البلدين خلال المرحلة المُقبلة، والتطلع لاستمرار الخطوات المتبادلة بهدف استئناف مختلف آليات التعاون الثنائي اتساقًا مع ما يشهده مسار العلاقات المصرية القطرية من تقدم ملموس ورغبة في تسوية جميع المسائل العالقة في إطار ما نص عليه «بيان العُلا».

وأوضح المتحدث أن أمير دولة قطر طلب نقل تحياته إلى رئيس الجمهورية، وأعرب عن تقديره وإشادته بالتطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات المصرية القطرية وما شهدته الآونة الأخيرة من تبادل للزيارات الوزارية واستئناف لأطر التعاون بين البلدين.

كما تناول اللقاء مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وسبل تعزيز التشاور والتنسيق بين الجانبين في ضوء رئاسة قطر الحالية لمجلس جامعة الدول العربية وما تضطلع به مصر من دور في تعزيز أواصر العمل العربي المشترك وتدعيم ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة، وبما يخدم مصالح البلديّن والشعبيّن الشقيقيّن.

وأشار المتحدث إلى أن شكري أعاد التأكيد على موقف مصر الراسخ من دعم ومساندة دول الخليج العربي ضد أي مخاطر أو تهديدات تستهدف أمنها واستقرارها، وأهمية تنسيق الجهود وتعزيز التضامن المشترك في مواجهة كل التحديات التي تستهدف النيل من الأمن القومي العربي.