برقم الجلوس.. ننشر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة جنوب سيناء

اعتمد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020/ 2021، وقدم التهاني للطلاب المتوفين الذين حصدوا المراكز الأولي، مشيرا إلي أن الفتيات كالعادة تفوقت علي الشباب في الحصول علي المراكز الأولي. وقال إن نسبة النجاح للشهادة الاعدادية 2020/2021 في جنوب سيناء 92.92%.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة جنوب سيناء

وتنشر« الوطن»، رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة جنوب سيناء، في إطار الخدامات التي تقدمها للقراء على مدار الساعة.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة جنوب سيناء.. موقع الوزارة

ويمكن لطلاب الشهادة الإعدادية الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة جنوب سيناء، عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي عبر الإنترنت من هنــــــــــــا، حيث يمكن للطالب الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية.

نتيجة الصف الثالث إعدادي 2021 محافظة جنوب سيناء بالاسم ورقم الجلوس

وقال المحافظ إن التعليم في جنوب سيناء يسير بطريقة سليمة وجميع الوديان والتجمعات البدوية أصبح بها مدارس لتعليم الفتيات والفتيان ومحاربة التسرب من التعليم، وأعلن المحافظ أنه سيتم تكريم المتفوقين في الأيام القادمة، مشيرا إلى أنه يمكن للطالب الحصول على نتيجة الثالث إعدادي 2021 محافظة جنوب سيناء بالاسم ورقم الجلوس.

نتيجة إعدادية جنوب سيناء.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 بالاسم ورقم الجلوس

وقال محمد حامد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إن النتيجة ستعلن في إذاعة جنوب سيناء بعد أن يتم إرسالها الوزارة، وغدا سيجري إرسال نسخة الإدارات التعليمية بالمحافظة، من خلال لينك نتيجة إعدادية جنوب سيناء والذي يمكن منه معرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 بالاسم ورقم الجلوس، ومن ثم إرسالها للمدارس.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة جنوب سيناء 2021 بالاسم

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، إلى أن هناك رابط سيجري نشر نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة جنوب سيناء 2021 بالاسم من خلاله، وذلك عن طريق موقع وزارة التربية والتعليم، ويمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بجنوب سيناء من هنــــــــــــــا.

وقال إن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية بلغ نحو 2911 طالبًا وطالبة، كما يمكن معرفة أسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2021 محافظة جنوب سيناء من هنــــــــــــا، إضافة لـ13 حالة دمج داخل 73 لجنة، بواقع 14 لجنة بإدارة طور سيناء التعليمية، و19 لجنة بإدارة رأس سدر، و12 لجنة بإدارة أبوزنيمة، و8 لجان بإدارة سانت كاترين، و5 لجان بإدارة شرم الشيخ، و5 لجان بإدارة دهب، و3 لجان بإدارة نويبع.

وأثنى وكيل الوزارة على دعم محافظ جنوب سيناء للعملية التعليمية وأبنائه المتفوقين، وأهداه هذا التميز بنسبة 92.92 % بزيادة عن الأعوام السابقة.

أسماء أوائل الصف الثالث الإعدادي 2021 محافظة جنوب سيناء

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، والصفحة الرسمية لمحافظ جنوب سيناء، أسماء أوائل الصف الثالث الإعدادي 2021 في محافظة جنوب سيناء على صفحتها الرسمية.

وجاءت أسماء أوائل الصف الثالث الإعدادي 2021 محافظة جنوب سيناء، كالتالي: الأولى على مستوى المحافظة دعاء أحمد السيد عبد الجليل، مدرسة أبورديس الإعدادية بمجموع 279.5 درجة، والثانية جنة حسن حسن أحمد رمضان، مدرسة الشهيد عمرو شكري بمدينة الطور بمجموع 279 درجة، والثاني مكرر كلًا من ياسمين عبد الهادي عبد الرحمن، مدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية بدهب، وبسمة ممدوح محمود، مدرسة السيدة خديجة بالطور، وعلي رزق عبد المولى، مدرسة شرم الشيخ الرسمية، وأسماء ناصر رفعت، مدرسة جمال عبد الناصر الإعدادية بالطور، وعبد الرحمن محمد عبد المعطي، مدرسة الشهيد إبراهيم الرفاعي بالطور، يوسف محمد إبراهيم طه، مدرسة طه حسين بالطور، همسة هاني محمد، مدرسة الأهرام الرسمية للغات بالطور، إيمان على محمد، مدرسة جمال عبد الناصر الإعدادية بالطور.

كما ضمت أسماء الأوائل: محمد ضاحي محمد شحات، مدرسة الشهيد إسلام أحمد عبد المنعم، برأس سدر، عبد الرحمن محمد إبراهيم، مدرسة الأهرام الرسمية للغات بالطور، وياسمين هيثم محمد، مدرسة فاطمة الزهراء بدهب، ومريم خضاري فرج بمدرسة أبوزنيمة الإعدادية، وأميرة محمود عبد السلام بمدرسة أبوزنيمة الإعدادية، ومحمود أحمد محمود بمدرسة طه حسين بالطور، وحنين حسام مصطفى بمدرسة الأمل الرسمية للغات، وأحمد إبراهيم اللقاني بمدرسة الأمل الرسمية للغات، ويوسف أحمد سعيد بمدرسة الشهيد إبراهيم الرفاعي، وأحمد عزام سليمان بمدرسة رفاعة الطهطاوي، وخديجة محمد المحمدي بمدرسة الزهور الإعدادية، وفاطمة محمد المحمدي بمدرسة الزهور الإعدادية، جاسر إبراهيم فاروق بمدرسة الشهيد ياسر الحديدي بدهب، ومريم موسى شهوان بمدرسة الرويسات الإعدادية.