حديث الصباح.. الأسد سكارفيس والطقس والآثار ومكافحة الإدمان

تقدم «الوطن» لقرائها ملخصًا بأبرز ما تمّ تناوله في برامج «توك شو» الصباحية، اليوم السبت، وأبرز الفقرات والمداخلات الهاتفية في كل برنامج، حيث سلطت الفضائيات، الضوء، على نفوق الأسد سكار فيس، وتطور ملف السياحة والآثار في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومشروع الدلتا الجديدة وتحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من الخضراوات والفواكه، وجهود صندوق مكافحة الإدمان، والأرصاد.

مصور الأسد «سكار فيس»: «قصته مليئة بالمبالغات.. ومات وحيدا في الظهر»

قال المصور مصطفى البرلسي، مصور اللحظات الأخيرة لحياة الأسد «سكار فيس»، إنَّ القصص التي جرى تداوالها عن الأسد عبر منصات التواصل الاجتماعي، مبالغ فيها ولا أساس لها من الصحة، موضحًا أنَّ الحالة الصحية للأسد كانت متدهورة منذ فترة، وأنه حصل على اسمه بسبب إصابة في عينه تعرض لها إثر شجار مع أسد آخر عندما كان في عمر الأربع سنوات، وذلك في نهاية عام 2011 أو بداية عام 2012.

متحدث «الزراعة»: حققنا الاكتفاء الذاتي من الخضراوات والفواكه

علق الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، على انطلاق مشروع «الدلتا الجديدة»، قائلا إنه يعتبر أنه من أهم المشروعات الاستثمارية التي تضطلع الدولة المصرية بتنفيذها في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذه الفترة من أجل تطوير القطاع الزراعي، وأوضح أن الدولة المصرية استطاعت مؤخرا أن تكتفي ذاتيا من الخضراوات والفواكه وأن تكون الدولة الأولى على مستوى العالم في تصدير عدد كبير من الحاصلات الزراعية، بالإضافة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتية من الألبان ومنتجاتها، كما قاربت على الاكتفاء الذاتي من الدواجن.

وأضاف القرش، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الورد»، الذي يعرض عبر شاشة «ten»، أن الشق الأول في التطوير يتضمن العمل على زيادة نسبة الأراضي المزروعة بينما الجزء الثاني يهدف إلى تحسين جودة وإنتاجية الأرض المنزرعة، لذلك فإنه واحد من المشروعات الهامة، لأنه يستهدف 30% من مساحة الدلتا القديمة، كما أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتكثيف الجهود والانتهاء بشكل سريع على مرحلة واحدة.

بدران: ملف الآثار والسياحة حظي باهتمام غير مسبوق من الرئيس السيسي

تناول ببرنامج «8 الصبح»، الذي يعرض عبر شاشة «dmc»، الطفرة غير المسبوقة التي شهدتها الدولة المصرية على مستوى الاكتشافات الأثرية وافتتاح وتطوير المتاحف، إذ استضاف الدكتور أحمد بدران أستاذ الآثار بجامعة القاهرة.

وقال بدران، إنَّ ملف الآثار والسياحة حظي باهتمام كبير جدا من قبل القيادة السياسة والرئيس عبدالفتاح السيسي، لذلك فقد تضاعفت عمليات الاكتشافات الأثرية وعمليات التنقيب في مواقع كثيرة جدا على الأراضي المصرية.

وأضاف أستاذ الآثار بجامعة القاهرة، أنَّ مصر أغنى دول العالم بالآثار وأكثرها ثراء، إذ شهدت منطقة سقارة اكتشافات مجموعة كبيرة جدا من التوابيت على 3 مراحل، الأولى 50 تابوت، والثانية 90 تابوت، والثالثة 150 تابوت مكتملة، وكانت المومياوات محفوظة فيها بحالة جيدة جدا.

«مكافحة الإدمان»: 95% من مستفيدي قروضنا لم يتعرضوا لأي انتكاسة

بدوره، تطرق برنامج هذا الصباح، الذي يعرض عبر شاشة اكسترا نيوز، إلى جهود الدولة المصرية في مكافحة الإدمان، حيث أكد الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، ضرورة العلاج الطبي للإدمان بجانب التأهيل النفسي والاجتماعي وكذلك الاقتصادي، من أجل التمهيد للدمج المجتمعي للمتعافين.

وأضاف أنَّ سبب الدعم الذي يقدمه الصندوق للمتعافين من الإدمان هو تجنب حدوث أي انتكاسة، إذ أن 95% من المستفيدين من القروض لم يتعرضوا للانتكاسة، كون التمكين الاقتصادي يعد من أبرز الأسباب الأساسية في نجاح الصندوق حتى يتم مساعدتهم على إعادة الدمج في المجتمع.

«الأرصاد»: يوم الإثنين المقبل بداية شهر الصيف

من جهته، قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات الجوية والاستشعار عن بعد هيئة الأرصاد، إنه هذه الأيام تشهد اعتدالا في الأحوال الجوية وطقسا ربيعيا، مع اقتراب فصل الربيع الذي سوف يشهد اجواء مستقرة بشكل كبير، بدرجات حرارة أقل من المعدلات الطبيعية، بالإضافة إلى أن الطقس معتدل على جميع السواحل الشمالية المطلة على البحر المتوسط.

وأكّد أنَّ هذه الأجواء المستقرة تخلو من الظواهر الحادة والعنيفة وستستمر حتى بداية فصل الصيف يوم الإثنين المقبل، إذ يمتد هذا الاعتدال إلى محافظات شمال وجنوب الصعيد في النهار.

نائب محافظ بورسعيد: محطة معالجة مياه بحر البقر ستروي 400 ألف فدان

أما برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، فقد تطرق إلى محطة معالجة مياه بحر البقر ببورسعيد التي تعتبر الأكبر في أفريقيا، حيث صرح المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، بأن قدرتها على المعالجة تقدر بنحو 5.6 مليون متر مكعب يوميًا، لافتًا إلى إقامة المحطة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، من أجل تحقيق تنمية شبه جزيرة سيناء، على أن تنتهي كل مراحل الإنشاء فيها قبل نهاية هذا العام.

وأوضح أنَّ المحطة ستتعامل مع مياه الصرف الزراعي الموجودة في مصرف بحر البقر الذي يعتبر من أكبر مصارف الجمهورية ويمر بـ5 محافظات، بداية من القليوبية والشرقية والإسماعيلية والدقهلية إلى أن يصل لبحيرة المنزلة في بورسعيد

«صناع الخير»: إعادة إعمار 50 مركزا بالوادي الجديد خلال 3 أشهر

من جهته، كشف مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، تفاصيل مبادرة «بيت يحميني» لإعادة تأهيل المنازل بقرى الوادي الجديد، مؤكدًا على أنها تخضع للإطار الرئاسي في تطوير الريف المصري والقرى الأكثر احتياجا والمبادرة الرئيسة «حياة كريمة».

وأضاف أنَّ المبادرة تستهدف قريتين بمركز باريس في محافظة الوادي الجديد، إذ تحتوي على بعض المنازل المتهالكة، وبدأنا بالأمس إعادة إعمار وتطوير 50 منزلا، وذلك في بناء المنازل للمواطنين الأكثر احتياجا تماشيا مع مبادرة حياة كريمة على أن ننتهي منهما خلال 3 أشهر.