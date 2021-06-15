«مكافحة الإدمان»: 95% من مستفيدي قروضنا لم يتعرضوا لأي انتكاسة

أكد الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، ضرورة العلاج الطبي للإدمان بجانب التأهيل النفسي والاجتماعي وكذلك الاقتصادي، من أجل التمهيد للدمج المجتمعي للمتعافين.

وأضاف «عثمان»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، الذي يعرض عبر شاشة «إكسترا نيوز»: «نبحث بشأن برنامج للتمكين الاقتصادي الذي نقدمه لمرضى الإدمان، ونعمل في أكثر من مرحلة، مثل التأهيل للدخول في سوق العمل، حيث وصلنا لنحو 5 آلاف متعافٍ دخلوا سوق العمل، كما بدأنا التمكين الاقتصادي وتدريب المتعافين من أجل مساعدتهم على إدارة المشروعات الصغيرة».

وتابع مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنه جرى توجيه ما يزيد عنه 5 ملايين جنيه في الفترة الماضية لدعم المشروعات الصغيرة للمتعافين، موضحًا أن الصندوق يستهدف مساعدة المتعافين على الحصول على باب رزق جديد لهم.

وأكد عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن سبب الدعم الذي يقدمه الصندوق للمتعافين من الإدمان هو تجنب حدوث أي انتكاسة، إذ أن 95% من المستفيدين من القروض لم يتعرضوا للانتكاسة، كون التمكين الاقتصادي يعد من أبرز الأسباب الأساسية في نجاح الصندوق حتى يتم مساعدتهم على إعادة الدمج في المجتمع.

وأوضح عمرو عثمان، أن الصندوق سيطلق مبادرة «بأيدينا» نهاية الأسبوع الجاري، موضحًا أنها تتركز على أن المتعافين هم الذين ساهموا في تدشين المراكز العلاجية للإدمان.

وذكر عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي: «لدينا 50 متعافيًا يعملون في تدشين مركز علاج ادمان جديد بقنا، بعد أن دربناهم على اكثر من مهنة».