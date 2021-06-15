«الأرصاد»: يوم الإثنين المقبل بداية شهر الصيف

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات الجوية والاستشعار عن بعد هيئة الأرصاد، إنه هذه الأيام تشهد اعتدالا في الأحوال الجوية وطقسا ربيعيا، مع اقتراب فصل الربيع الذي سوف يشهد اجواء مستقرة بشكل كبير، بدرجات حرارة أقل من المعدلات الطبيعية، بالإضافة إلى أن الطقس معتدل على جميع السواحل الشمالية المطلة على البحر المتوسط.

وأضاف «شاهين» في مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» الذي يعرض عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن درجات الحرارة تتراوح بين 27 و23 في ظل أجواء ممتعة جدا تسمح لكل المواطنين للاستمتاع بالشواطئ المطلة على البحر الأحمر والمتوسط.

وتابع مدير مركز التنبؤات الجوية والاستشعار عن بعد هيئة الأرصاد، أن درجات الحرارة في تتراوح القاهرة بين 32 و33، وتتسم فترات الليل بنسمات من الاعتدال، وبخاصة في الساعات المتأخرة من الليل والساعات الأولى من الصباح.

وأردف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات الجوية والاستشعار عن بعد هيئة الأرصاد، أن هذه الأجواء المستقرة تخلو من الظواهر الحادة والعنيفة وستستمر حتى بداية فصل الصيف يوم الإثنين المقبل، إذ يمتد هذا الاعتدال إلى محافظات شمال وجنوب الصعيد في النهار.

وأكد، أن بداية فصل الصيف سيبدأ باعتدال في الأحوال الجوية، إذ أن من أبرز سماته ارتفاع نسب الرطوبة ودرجات الحرارة في النهار أو في فترات الليل، لكن بداياته ستكون مستقرة، ومهيئة تماما للمواطنين، لممارسة الأنشطة اليومية، وشدد على ضرورة عدم التعرض لأشعة الشمسن وبخاصة في فترات النهار، او ارتداء غطاء واقي لأشعة الشمس وبخاصة كبار السن ومصابي مرض الضغط، كما يفضل التواجد في أماكن جيدة التهوية.