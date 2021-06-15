حسين يعقوب يرد على سؤال القاضي عن مدى اتفاق الشريعة مع فكر داعش: والله ما عرف

سأل القاضي محمد السعيد الشربيني، رئيس محكمة جنايات أمن الدولة العليا التي تحاكم المتهمين في قضية خلية داعش إمبابة، الشاهد محمد حسين يعقوب، عن مدى اتفاق الشريعة الإسلامية مع فكر تنظيمي داعش والقاعدة، فأجاب الشاهد بقوله: «والله ما أعرف».

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت وسعد الدين سرحان، وسكرتارية أشرف صلاح.

ويحاكم المتهمون في القضية، لأنهم في غضون الفترة من عام 2015 عشر وحتى 2017، تولوا قيادة في جماعة إرهابية "داعش"، الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، وانضموا لها وحازوا أسلحة وذخيرة، وروجوا لأفكار تنظيم داعش، كما التحقوا بمعسكرات التدريب الخاصة بها في سوريا.