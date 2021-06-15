تطعيم المدرسين والعاملين في مدارس الشرقية بلقاح كورونا

تابع الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، عمل الفرق الطبية المتحركة المخصصة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا المستجد «كوفيد19» بمحافظة الشرقية، والتي تستهدف تطعيم المواطنين بالفئة العمرية المستحقة للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد، وخاصة العاملين في مجال التعليم.

جاء ذلك في إطار خطة الدولة الوقائية لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، لرفع المناعة المجتمعية ضد هذا الوباء، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان.

تطعيم المدرسين والعاملين في المدارس المختلفة بمحافظة الشرقية

وأشار وكيل الوزارة إلى الاستمرار في تطعيم المدرسين والعاملين بالمدارس المختلفة بمراكز ومدن محافظة الشرقية بلقاح كورونا، وذلك تزامناً مع إجراء امتحانات الثانوية الأزهرية بالمحافظة، حفاظاً على صحة وسلامة أعضاء هيئة التدريس، وأبنائنا الطلبة والطالبات، والعاملين بمدارس المحافظة، وتيسيراً عليهم من مشقة السفر، وتم قياس العلامات الحيوية للمدرسين والعاملين بالمدارس بعد التطعيم.

وأكد «مسعود» أن جميع مراكز التطعيم بلقاح كورونا بالأماكن الثابتة بالمحافظة مستمرة بالعمل بكامل طاقتها خلال جميع أيام الأسبوع، بما فيها الإجازات والعطلات الرسمية، مشيراً إلى أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ على صحة وسلامة أبناء الوطن، مضيفاً أن وزارة الصحة قامت بتخصيص الموقع الإلكتروني www.egcovac.mohp.gov.eg، لتسجيل بيانات المواطنين، لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد.