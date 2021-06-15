محمد حسين يعقوب للقاضي: عايز اقرأ أقوالي.. والأخير: «اتعلم الأصول»

طلب الشاهد محمد حسين يعقوب، في ختام شهادته أمام محكمة جنايات أمن الدولة في قضية داعش إمبابة، قراءة أقواله قبل التوقيع عليها، فرد عليه القاضي محمد السعيد الشربيني، بقوله: «أنت في محكمة، تعلم أصول المحاكمات».

وقرر رئيس محكمة جنايات أمن الدولة، إعفاء يعقوب من مبلغ الغرامة التي وقعها عليه بسبب تغيبه الجلسة الماضية، والمقدرة بـ1000 جنيه.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وغريب عزت وسعد الدين سرحان، وسكرتارية أشرف صلاح.

ويحاكم المتهمون في القضية، لانهم في غضون الفترة من عام 2015 عشر وحتى 2017، تولوا قيادة في جماعة إرهابية «داعش»، الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، وانضموا لها وحازوا أسلحة وذخيرة، وروجوا لأفكار تنظيم داعش، كما التحقوا بمعسكرات التدريب الخاصة بها في سوريا.