"أورانشينو".. آخر تقليعة لجذب السائحين على شواطئ الغردقة

تبحث فنادق الغردقة عن كل ما هو جديد لانتعاش حركة السياحة وجذب السائحين على الشواطئ، حيث تدخل الفنادق والمنتجعات السياحية في سباق دائم لتقديم كل ما هو جديد، سواء عمل المهرجانات، أو مسابقات ترفيهية، أو أنواع أكلات جديدة، وكانت آخر تقليعة «أورانشينو»، وهي كلمة إيطالية تشير إلى أكلة كرات الأرز، وهي من الأكلات التي لاقت إعجاباً وإقبالاً ملحوظاً من قبل السائحين، سواء من الأجانب أو المصريين.

وقال «مصطفى النجار»، مدير أحد الفنادق السياحية بالغردقة، إن فكرة عمل طرق جديدة غير تقليدية، كنوع من أنواع الترفيه وكسر الملل، والتجديد لدى النزلاء، والتعرف على ثقافة الدول الأوروبية في الوجبات الغذائية، ودائماً يتم اختيار وجبة شهيرة من كل دولة أوروبية، وذلك بصفة أسبوعية، وتكون في وجبة العشاء على البوفيه الرئيسي، مشيراً إلى أن ذلك يلقى قبولاً وإعجاباً لدى السائحين من مختلف الجنسيات الأجنبية، وكذلك من المصريين، الذين يحرصون على الاطلاع على ثقافات الدول الأخرى، وتبادل المعلومات حول الوجبات الغذائية.

وأوضح «أحمد حساني»، الشيف العمومي بأحد فنادق الغردقة، أن «أورانشينو» كلمة إيطالية شهيرة، وتسمى كرات الأرز، وتعني بالعربية كرات البرتقال الصغيرة، وتعود نشأتها إلى مدينة «صقلية» في القرن العاشر، وهي متعددة الأشكال والحشوات.

وأشار إلى أن أكلة «أورانشينو» تحتوي على الأرز ولحم مفروم وصلصة الطماطم وصوص اللحم و جبن موزاريلا مبشورة و جبن رومي مبشور وبقسماط أو كعك، ويتم خلط المكونات وعملها على هيئة كرات صغيرة، ثم يتم وضع الحشو باللحم المفروم أو الفراخ الفيليه، ثم يتم قليها في الزيت المغلي، ويفضل أكلها ساخنة.

وأشار «سامح جمعة»، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق سياحية بالغردقة، إلى أن الفنادق تحرص دائماً على خلق جو ترفيهي بالمهرجانات والمسابقات الترفيهية، وابتكار أكلات جديدة لجذب السائحين إلى شواطئ الغردقة، لافتاً إلى انتعاش حركة السياحة خلال الفترة الأخيرة، بتوافد سائحين من جنسيات مختلفة، من دول أوكرانيا وبيلاروسيا وسويسرا وبولندا والتشكيك ورومانيا وروسيا، بالإضافة إلى توافد أعداد كبيرة من المصريين على شواطئ الغردقة وغيرها من مدن البحر الأحمر.