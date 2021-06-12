مذبحة المنيا وصلاح في الغردقة.. أهم ما دار بالمحافظات الساعات الماضية

شهدت محافظات مصر يوم الجمعة، أحداثا ساحنة، وزاد من سخونتها متابعات زيارة اللاعب محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الانجليزي، ومنتخب مصر لكرة القدم، وعودة أسرته إلى قريته بمحافظة الغربية، علاوة على أسرار جديدة كشفتها النيابة العامة في تحقيقات مذبحة «أبو حزام» في قنا، وأنها وقعت نتيجة خلاف على شراء أسلحة، وفي قنا أيضا ارتفاع حالات التسمم في فرح شعبي إلى 44 حالة تسمم، وقتل أخ لشقيقه في الدقهلية، وإنقاذ 52 شخصا من الغرق وتسليم 121 طفلا تائها لذويهم برأس البر بمحافظة دمياط.

النيابة تكشف سبب مذبحة أبو حزام في قنا: «خلاف على شراء أسلحة»

كشفت تحقيقات النيابة العامة بنجع حمادي، السبب الحقيقي لمذبحة أبو حزام، مؤكدة أن الخلاف على شراء كمية من الأسلحة النارية، وراء حادث مذبحة ابو حزام، حيث ذهب «سامي.ع» المجني عليه الأول في الواقعة، إلى منزل المتهم الأول «سيف.ي»، يعمل مفتش تموين في إدارة تموين نجع حمادي، وعرض عليه شراء عدد من قطع السلاح، إلا أنهما اختلفا على ثمنها ونشبت بينهما مشادة كلامية، أطلق خلالها المتهم النار على المجني عليه أمام منزله، وقتله وإلقاء جثته في منطقة مهجورة بجوار طريق القرية... التفاصيل من هنــــــا

محمد صلاح يتصور مع معجبيه

استجاب اللاعب الدولي محمد صلاح لاعب نادي ليفربول، ومنتخب مصر لكرة القدم، لعدد من معجبيه، والتقط معهم الصور التذكارية، خلال قضاء إجازته على شواطئ مدينة الغردقة، بمحافظة البحر الأحمر والتقط صورا تذكارية مع عدد من اللاعبين، وكانوا يقضون إجازتهم بمنتجع الجونة، على رأسهم اللاعب الدولي السابق أحمد حسن عميد لاعبي العالم، وعمر السعيد مهاجم الجونة الحالي، الزمالك السابق... التفاصيل من هنــــــا

وصول أسرة محمد صلاح لمسقط رأسه في الغربية

كشف مصدر مقرب من أسرة اللاعب محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني لكرة القدم، نادي ليفربول الإنجليزي، أن زوجته وطفلتيها وصلن إلى قرية نجريج مسقط رأس اللاعب، منذ الأربعاء الماضي، وحاليا في منزل عائلته.... التفاصيل من هنــــــا

التصرح بدفن جثتين لشابين صدمهما قطار في المنيا

صرحت النيابة العامة في المنيا، بدفن جثتين لشابين صدمهما قطار قبل أسبوع بالقرب من مزلقان ماقوسة في حي جنوب مدينة المنيا، في أثناء عبورهما من منطقة غير مخصصة للمواطنين، وتم نقل الجثتين لمشرحة مستشفى المنيا ولم يتم التعرف عليهما... التفاصيل من هنــــــا

تسمم 44 شخصا في حفل زفاف بقنا

ارتفع عدد المصابين بحالات التسمم لـ 44 مواطنا، إثر تناولهم «طبيخ» في حفل زفاف شعبي بقرية أبوند جنوب مدينة قنا، بعد نقل 22 حالة دفعة أولى إلى مستشفى قنا، وتقديم الإسعافات لـ22 حالة أخرى بالقرية... التفاصيل من هنــــــا

فيديو مروع.. أم تلقي جثة رضيعها في القمامة

أقدمت أم على تصرف لا إنساني بإلقاء جثة رضيعها في صندوق القمامة بمحور العصار في شبرا الخيمة بالقليوبية، بعدما توفي منها أثناء الرضاعة... التفاصيل من هنـــــــا

إنقاذ 52 شخصا من الغرق وتسليم 121 طفلا تائها لذويهم برأس البر

أعلنت محافظة دمياط ، عن إنقاذ 52 حالة من الغرق وتسليم 121 طفلا إلى ذويهم، وإخلاء الشاطئ بمعدات الإنقاذ مع انتهاء اليوم، بفضل التواجد المستمر لفريق إدارة الشاطئ والمعدات البحرية ورجال الإنقاذ، و5 مراكز لتجميع الأطفال التائهين، و4 نقاط للإسعاف... التفاصيل من هنــــــا

جنازة مهيبة لتشييع جثامين عروسين وأخت العروس بالشرقية

شيّع أهالي عزبة صيام التابعة لقرية «طحلة بردين» بمركز الزقازيق، جثامين عروسين وشقيقة العروس الذين لقوا مصرعهم إثر انقلاب السيارة التي كانوا يستقلونها في مسيرة الزفاف بطريق الزقازيق - بلبيس وسقوطها داخل ممر مائي «مصرف» بقرية طحلة بردين... التفاصيل من هنــــــا

عامل يقتل أخاه في الدقهلية

لقى شاب مصرعه في مدينة طلخا بمحافظة الدقهلية، طعنا بسكين من شقيقه، داخل شقتهما، بعدما طالب المجني عليه من والدته أموالا أعطاها لها وطالبها بردها وتدخلت أختهما، لإبعاد المجني عليه عنها، إلا أنه دفعها وسقطت على الأرض، وأخذ المتهم سكينا وطعنه بها فوقع على الأرض غارقا في دمائه... التفاصيل من هنـــــا