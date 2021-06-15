عاجل.. حبس متحرش قطار «القاهرة - أسوان» 4 أيام على ذمة التحقيقات

قررت النيابة العامة حبس المتهم بارتكاب فعل فاضح في قطار القاهرة ـ أسوان، 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بارتكاب فعل فاضح داخل القطار، حيث أمرت النيابة العامة بفحص الفيديو.

حبس المتهم بارتكاب فعل فاضح 4 أيام

وقال أحمد رشوان، محامي المتهم، إن هذا الإجراء طبيعي، مؤكدًا على أن موكله برئ ولا يوجد ما يدينه داخل المقطع المتداول قائلًا: «كلها ايحاءات فيس بوك من واقع خيال الشخص اللي صور وكتب وقرر وترجم بناء على تفكيره».

انفراد «الوطن» بأول حوار مع أسرة المتهم

وانفرد «الوطن»، أمس، بإجراء أول حوار مع أسرة حسن لبيب، المتهم بارتكاب فعل فاضح داخل قطار القاهرة ـ أسوان، حيث أكدت أسرته أنه ميسور الحال ومتزوج من اثنتين ولديه 8 أبناء بينهم 3 فتيات متزوجات، والشباب أعمارهم في العشرين والثلاثين.

الأسرة في صدمة كبيرة

وأكدت الأسرة أنها في حالة صدمة كبيرة منذ رؤيتهم للمقطع المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن ابنته سقطت أرضًا فور رؤية الفيديو وتم نقلها للمستشفى.

وألقت وزارة الداخلية القبض على المتهم بارتكاب فعل فاضح في قطار القاهرة أسوان، حيث اتضح أنه خمسيني ويعمل سمسار عقارات بسوهاج.