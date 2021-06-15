فيلم «أحمد نوتردام» يحقق 133 ألف جنيه بدور العرض

حقق فيلم «أحمد نوتردام»، بطولة رامز جلال، غادة عادل، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، محمد ثروت، وشيماء سيف، ومن تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم، أمس، إيرادات بنحو 133 ألف جنيه.

يجسّد رامز جلال، خلال أحداث فيلم «أحمد نوتردام»، شخصية صحفي يواجه المشكلات ويحاول حلها بطريقة مختلفة، بينما تجسد غادة عادل، شخصية طبيبة، تحاول التعاون مع الصحفى للتغلب على هذه المشكلات.

فيلم «ماما حامل» 130 ألف جنيه

وحقق فيلم «ماما حامل» 130 ألف جنيه، حيث احتل المركز الثاني بين الأفلام المنافسة، والمطروحة بدور العرض منذ عيد الفطر المبارك، حسبما أكّد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن».

وتدور أحداث فيلم «ماما حامل»، في إطار كوميدي حول إنجاب ليلى علوي طفلين بعد إنجاب عدد من الأبناء، وصنف جهاز الرقابة الفيلم فوق 12 عامًا لاحتوائه على بعض المواقف الكوميدية التي لا تتناسب مع من هم أقل من هذا العمر.

«ماما حامل» من بطولة ليلى علوي وبيومي فؤاد ومحمد سلام وحمدي الميرغني ونانسي صلاح وهدى الأتربي، من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم، ومن إنتاج نيوسينشرى وأفلام مصر العالمية و«سينرجي».

فيلم «ديدو» يحصد 110 ألف جنيه

جاء فيلم «ديدو» في المركز الثالث، إذ حصد 110 ألف جنيهًا، بطولة كريم فهمي، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، حمدي الميرغني، محمد ثروت، هدى المفتي، وغيرهم، بجانب مجموعة من ضيوف الشرف ومنهم؛ أحمد فهمي، هشام ماجد، وشيكو، سيناريو وحوار كريم فهمي، إخراج عمرو صلاح، إنتاج أحمد السبكي.

«ثانية واحدة» لدينا الشربيني يحقق 30 ألف جنيه

وحصد فيلم «ثانية واحدة» للفنانة دينا الشربيني، المركز الرابع في قائمة إيرادات أفلام عيد الفطر، حيث حقق ما يقرب من 30 ألف جنيه، وهو من تأليف مصطفى حمدي وإخراج أكرم فريد وإنتاج محمد السبكي، بطولة دينا الشربيني، مصطفى خاطر، محمود حميدة، سوسن بدر، ويزو، علا رشدي، وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف في العمل.